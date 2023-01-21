10外甥拜年！集體找舅舅討紅包　他被「逼進牆角」表情超無奈

▲10名外甥向舅舅拜年討紅包。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

每逢春節，孩子們都很高興，除了學校放假、穿新衣、好吃好喝的伺候，最重要的是有壓歲錢可以拿。不過，大陸安徽省一處人家近日出現有趣一幕，10名外甥提前向舅舅拜年，一群孩子爭相磕頭討壓歲錢，甚至有人擔心紅包不夠，還當場打開收款碼，把舅舅逼得不斷後退，最後直接被逼進牆角，現場熱鬧非凡。

綜合陸媒報導，該影片的拍攝日期是1月19日，地點位於安徽省淮北，10名外甥和外甥女當時一起給舅舅拜年，一群孩子爭相磕頭討要壓歲錢，現場熱鬧非凡。有趣的是，孩子們可能擔心封了紅包的現金不夠，其中幾人甚至提前打開收款碼。只見舅舅不斷後退，最後被孩子們逼進牆角，雖然臉上帶著笑意，不難看出仍有幾分無奈。

畫面曝光後，網友紛紛留言「熱鬧！過年就要這樣」、「要是別人家的小孩，一個幾十就打發了，但要是自己外甥的話，一個人一百確實有點拿不出手，而且不給一點，自己臉面也掛不住」、「幸福無助的舅舅」、「真是羨慕有這麽多的外甥和外甥女」、「多麽和諧的一家人」、「紅包就是圖個喜慶，每個紅包10元就行了，如果嫌少，那就是貪了」。

不過，也有人直言「這樣很不好。舅舅如果有錢倒也無所謂，舅舅如果窮的兜里沒幾個子這就尷尬了，我們小時候可不敢幹這種事，都是大人給了我們就收，不給我們不會主動去伸手要」、「中國習俗過年長輩給小孩壓歲錢紅包是圖個吉利，但從視頻現象來看已經演化成從小拜金的思想，這樣培養孩子的三觀不可取」。

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