　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

初一走春！國道8大魔王路段出爐　「國5南下恐連塞13小時」　

▲▼1/22初一國道易塞路段時段及疏運措施。（圖／高公局）

▲1/22初一國道易塞路段時段。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

除夕(1/21)返鄉團圓不平靜，國道傳出多起事故，下午國3北上大溪路段也發生車禍回堵成國道大型停車場，龍潭到大溪「紫爆」時速僅10多公里，明天初一(1/22)國道有8大魔王路段，南下將更塞，國5恐連塞13小時。高公局建議南下可改下午出發。

今日（1/21）為春節連續假期除夕，下午國道壅塞路段包括國1南向竹北至新竹出現塞車；國3南向香山至西濱、北向大溪至鶯歌系統則皆因發生車禍導致回堵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

明日(1/22)為春節連假初一，預估國道交通量為120百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.4倍，其中南向交通量可達68百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

▲▼1/22初一國道易塞路段時段及疏運措施。（圖／高公局）

▲▼1/22初一國道易塞路段時段。（圖／高公局）

▲▼1/22初一國道易塞路段時段及疏運措施。（圖／高公局）

高公局預判，明天初一國道將出現拜年走春潮，國道將有8大易塞地雷路段，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向草屯-霧峰；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林等路段。

其中西部國道預估上午8到9時後南下車潮路線出現，傍晚後紓解；國5則是清晨5時就會有南下車流，預估要塞到晚間6時，南下恐連塞13小時。高公局建議，南向用路人儘量於下午時段出發。此外，明天國道也有北返車流，其中國5北上將從下午4時塞到深夜11時。

▲▼1/22初一國道易塞路段時段及疏運措施。（圖／高公局）▲▼1/22初一國道易塞路段時段及疏運措施。（圖／高公局）▲▼1/22初一國道易塞路段時段及疏運措施。（圖／高公局）

▲1/22初一國道易塞路段時段。（圖／高公局）

明日國道相關疏導措施包括0-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統，5-12時封閉國5石碇、坪林南向入口。單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

▼1/22初一國道疏運措施。（圖／高公局）

▲▼1/22初一國道易塞路段時段及疏運措施。（圖／高公局）

ET快訊
老公啪上17歲保姆！人妻裝攝影機拍下「沙發激情片」
過年2波極冷空氣接力！　寒流「最凍時間曝」
除夕吃團圓飯！民俗專家點名「3道菜」超忌諱：千萬別上桌
動物園辦「虎兔交接」儀式！下秒老虎撲咬小白兔　恐怖瞬間曝
王浩宇示警：「2產業」狀況很糟！　年後面臨大裁員
少年睾丸扭轉「整個壞死」　醫一看搖頭：必須切掉！
南半球女王放送私密床照！　超狂「ㄦ字細腰」成亮點

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「3生肖」過年財運旺！專家曝「中獎機率大」：一定要買彩券

不是銀行！命理專家揭「發財水到這取」吉日僅5天　領取方式曝

按iPhone「內建1功能」抓到男友偷吃　畫面傻眼了！妹子怒分手

過年2波極冷空氣接力！寒流「最凍時間曝」　北部高山可望追雪

「國圖到你家」迎兔年推主題服務　春節與寒假享受閱讀樂趣

賣肉網紅曬辣照問「要PS5還是要我？」　網友投票結果出爐糗大了

除夕吃團圓飯！民俗專家點名「3道菜」超忌諱：千萬別上桌

貼春聯也能影響運勢！專家曝「最佳時間點」　做對旺整年

過年長輩享用年菜慎防意外　營養師提醒4字訣

偽出國！漢神巨蛋物產展秒飛日本買一波　1／20超狂抽百萬日幣

領完年終買刮刮樂試手氣　2外籍新娘爽中110萬元

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

SJ紀錄片憶車禍：圭賢好像快死了　成員突退團...「以為世界要崩塌了」

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

粿粿產後瘦15公斤！老公幫擠母乳　范姜彥豐乾掉讚口味：像水果牛奶

屏東女高中生放學練獨立　搭錯車到台北阿公急報警

萌汪打預防針驚恐瞪大眼　全身抖不停：偶要勇敢！

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

新竹白皙長髮妹「15度低溫裸奔」　員警後方狂追幫穿衣

26歲騎士綠燈詭撞護欄　飛墜3層樓高橋下身亡

「3生肖」過年財運旺！專家曝「中獎機率大」：一定要買彩券

不是銀行！命理專家揭「發財水到這取」吉日僅5天　領取方式曝

按iPhone「內建1功能」抓到男友偷吃　畫面傻眼了！妹子怒分手

過年2波極冷空氣接力！寒流「最凍時間曝」　北部高山可望追雪

「國圖到你家」迎兔年推主題服務　春節與寒假享受閱讀樂趣

賣肉網紅曬辣照問「要PS5還是要我？」　網友投票結果出爐糗大了

除夕吃團圓飯！民俗專家點名「3道菜」超忌諱：千萬別上桌

貼春聯也能影響運勢！專家曝「最佳時間點」　做對旺整年

過年長輩享用年菜慎防意外　營養師提醒4字訣

偽出國！漢神巨蛋物產展秒飛日本買一波　1／20超狂抽百萬日幣

「3生肖」過年財運旺！專家曝「中獎機率大」：一定要買彩券

不是銀行！命理專家揭「發財水到這取」吉日僅5天　領取方式曝

按iPhone「內建1功能」抓到男友偷吃　畫面傻眼了！妹子怒分手

看好00878　他想「拿500萬All in」季領7.7萬元！內行搖頭推1買法

汐止發大財！37坪5房華廈要近2千萬　她傻眼：難怪年輕人流行躺平

過年2波極冷空氣接力！寒流「最凍時間曝」　北部高山可望追雪

陸「玉兔二號」送兔年祝福　38萬公里外發回月球最新照片

沈富雄曝為賴清德著想　「這人」完全沒瑕疵適合接閣揆

自帶天然wink！「獨眼海盜貓」仙氣照爆紅　爸告白：還是可愛美女

炎上！保全驅趕小販竟縱火燒氣球「瞬間噴巨焰」人群爆炸畫面曝

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

生活熱門新聞

過年愛愛禁忌曝光　「第一炮」最好選這天

初一14禁忌！早餐吃「它」窮整年

除夕到初五「過年禁忌一次看」

她抽「9000萬獎」拒母領走　主辦方懸賞找人

過年哪個習俗最該廢除？　一票秒選這點：根本陋習

明後天回暖！初二寒流強襲急凍3天　專家估「初三苗栗以北剩4℃」

初一到初五3星座財運紅翻天

3℃「極寒流」亂春節！　來襲時間曝光

YouTuber帶豬肉返台挨罰20萬！PO影片遭罵翻

網購年菜名店出包　205人苦等：感覺被詐騙

火山孝子暈船「林森北酒店小姐」　苦追2個月變小王

「狂流豆腐渣」妹子不敢愛愛　男友嗆：黑又不乾淨

除夕「紅包行情」一次看　7項禁忌注意

小年夜送餐收超狂紅包！外送員一看嗨了

更多熱門

相關新聞

刮一半就知道中獎！「刮刮樂3英文代碼」曝光

刮一半就知道中獎！「刮刮樂3英文代碼」曝光

過年民眾都想試試手氣，很多人都會選擇刮刮樂，看看能不能給自己加一個新春大紅包，不過，刮刮樂的遊戲有許多種，有時會讓人看得眼花撩亂，有些人發現沒中獎後，就會直接丟掉了，除了可以給店員掃QR code之外，還可以透過「神秘英文代碼」，還沒刮完就可以知道自己中獎了沒。

疫情未按劇本！除夕確診數不降反升　莊人祥曝年後可能升溫

疫情未按劇本！除夕確診數不降反升　莊人祥曝年後可能升溫

快訊／除夕疫情回升3%！本土+20773、增33死　40多歲男併發中風死亡

快訊／除夕疫情回升3%！本土+20773、增33死　40多歲男併發中風死亡

「阿倫師」除夕上菜囉！　朱立倫親炸「龍蝦三明治」

「阿倫師」除夕上菜囉！　朱立倫親炸「龍蝦三明治」

國道局部路段中午仍塞！下午還有一波車潮　「1地雷路段出爐」

國道局部路段中午仍塞！下午還有一波車潮　「1地雷路段出爐」

關鍵字：

初一春節國道易塞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／夯劇綠葉男星除夕病逝！得年36歲

過年愛愛禁忌曝光　「第一炮」最好選這天

女清潔隊長劈材　揪出20億毒品走私案

新竹白皙妹「15度低溫裸奔」警狂追幫穿衣

賀年恐罰1萬8！BMW X6 掀電動尾門「行動拜年車」

初一14禁忌！早餐吃「它」窮整年

中壢清秀妹短褲行乞　目標存500萬

動物園辦「虎兔交接」...下秒老虎大口撲咬

除夕到初五「過年禁忌一次看」

她抽「9000萬獎」拒母領走　主辦方懸賞找人

過年哪個習俗最該廢除？　一票秒選這點：根本陋習

前AV女優揭秘　「普通女性拍A片」的4理由

浣熊睪丸凍在鐵軌　崩潰眼神死

明後天回暖！初二寒流強襲急凍3天　專家估「初三苗栗以北剩4℃」

辣模怒控400萬粉YouTuber「亂摸我奶跟下面」：等著吃官司

更多

最夯影音

更多
領完年終買刮刮樂試手氣　2外籍新娘爽中110萬元

領完年終買刮刮樂試手氣　2外籍新娘爽中110萬元
外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

SJ紀錄片憶車禍：圭賢好像快死了　成員突退團...「以為世界要崩塌了」

SJ紀錄片憶車禍：圭賢好像快死了　成員突退團...「以為世界要崩塌了」

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

粿粿產後瘦15公斤！老公幫擠母乳　范姜彥豐乾掉讚口味：像水果牛奶

粿粿產後瘦15公斤！老公幫擠母乳　范姜彥豐乾掉讚口味：像水果牛奶

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面