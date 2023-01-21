初一走春！國道8大魔王路段出爐　「國5南下恐連塞13小時」　

▲1/22初一國道易塞路段時段。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

除夕(1/21)返鄉團圓不平靜，國道傳出多起事故，下午國3北上大溪路段也發生車禍回堵成國道大型停車場，龍潭到大溪「紫爆」時速僅10多公里，明天初一(1/22)國道有8大魔王路段，南下將更塞，國5恐連塞13小時。高公局建議南下可改下午出發。

今日（1/21）為春節連續假期除夕，下午國道壅塞路段包括國1南向竹北至新竹出現塞車；國3南向香山至西濱、北向大溪至鶯歌系統則皆因發生車禍導致回堵。

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明日(1/22)為春節連假初一，預估國道交通量為120百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.4倍，其中南向交通量可達68百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

▲▼1/22初一國道易塞路段時段。（圖／高公局）



高公局預判，明天初一國道將出現拜年走春潮，國道將有8大易塞地雷路段，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向草屯-霧峰；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林等路段。

其中西部國道預估上午8到9時後南下車潮路線出現，傍晚後紓解；國5則是清晨5時就會有南下車流，預估要塞到晚間6時，南下恐連塞13小時。高公局建議，南向用路人儘量於下午時段出發。此外，明天國道也有北返車流，其中國5北上將從下午4時塞到深夜11時。

▲1/22初一國道易塞路段時段。（圖／高公局）

明日國道相關疏導措施包括0-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統，5-12時封閉國5石碇、坪林南向入口。單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

▼1/22初一國道疏運措施。（圖／高公局）