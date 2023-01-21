走春潮初一湧現！9處省公路易塞　「客運仍有逾7成空位可搭」　

▲公路總局初一將出現走春車潮。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者李姿慧／台北報導

明天大年初一(1/22)為春節連假第3天，公路總局預估9大省公路將出現塞車；另明天台9線蘇花公路南下將自上午5時起出現大量車潮，且恐怕塞到傍晚，明天凌晨4時起到下午5時將實施台9線蘇花路廊雙向禁止21噸以上大貨車通行。

公路總局預估明天初一省公路將有9大易塞路段，包括部分銜接國道及新春參拜熱點周邊路段將陸續出現車潮，預估上午8時起，包含台64線接國3中和交流道、台65線土城接國3土城交流道，台74線台中環線接國3交流道等路段，南下將有車多壅塞情形；另台2線關渡路段及台2線福隆~大里路段、台3丙線竹山紫南宮、台19線北港朝天宮、台17線南鯤鯓代天府等路段，預計全日有走春車潮出現。

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另台9線蘇花公路南向，預計自明(1/22)日上午5點起於蘇澳端、東澳隧道、東澳至南澳、南澳市區及觀音隧道北端，有車多壅塞情形並持續至傍晚。

明天台9線蘇澳地區南向將機動實施大客車優先道，公路總局建議民眾可搭乘國道客運北花線，除享有票價優惠，明(1/22)日4-17時，實施台9線蘇花路廊雙向禁止21噸以上大貨車通行並開放大客車行駛蘇花改路段路肩，搭客運可有效縮短行車時間。

公路總局表示，明(1/22)日西部國道客運尚有74.5%空位，東部國道客運尚有90.28%空位，呼籲民眾多加利用避免開車塞在路上。