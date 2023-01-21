「阿倫師」除夕上菜囉！　朱立倫攜手總鋪師料理「炸龍蝦三明治」

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記者鄭佩玟／台北報導

今（21）日是農曆除夕，國民黨主席朱立倫這次從「總教練」跨界化身「總鋪師」阿倫師，拜真正的總鋪師「阿仁師」為師，一同製作兩道喜慶年夜菜，除了彰顯台灣傳統的辦桌文化，更是展現指揮若定、團結無私的總教練精神，並藉此於除夕夜祝福大家新年快樂。

朱立倫此次特地化身總鋪師，跟主廚製作兩道辦桌經典喜慶菜色，分別是「好運『龍』總來」龍蝦三明治和「五告拚」五彩素燴。「好運『龍』總來」展現喜慶與祝福，三明治層層疊起也象徵大家團結作伙；「五告拚」五彩素燴不僅融入蔬食健康潮流，更象徵國民黨持續為人民拚好日子、無私無我團結打拚的精神。

國民黨提供的影片中，可見朱立倫帥氣的戴起專業的廚師帽，宛如從「總教練」化身為「總鋪師」阿倫師，與正牌總鋪師「阿仁師」攜手下廚製作「五告拚」五彩素燴，更親自油炸龍蝦三明治，金黃酥脆的外表讓人看起來食指大動，最後朱立倫更親自擺盤，呈現出色、香、味俱全的美味佳餚。

阿仁師表示，龍蝦三明治是民國60年10大建設剛開始的酒家菜，經濟起飛，有錢人喜歡派頭，融合中西料理，不只有傳統的龍蝦沙拉，更有三明治搭配，「五告拚」則是最近倡導養生而出現的蔬食菜餚，並蘊含中國傳統的「五行」含意。

朱立倫與阿仁師一起作出這兩道辦桌年菜後，向阿仁師致謝，同時強調大家團結努力的重要性，並在除夕要祝福大家新年快樂。

▲今天是農曆除夕，國民黨主席朱立倫化身為總鋪師「阿倫師」，端出年夜菜向民眾賀年。（圖／國民黨提供）