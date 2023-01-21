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塔羅牌「錢幣騎士」曝想被拱上大位心聲？　侯友宜：把握每一天

▲侯友宜慰勞新北聯醫醫護堅守崗位。（圖／新北市政府提供）

▲侯友宜慰勞新北聯醫醫護堅守崗位。（圖／新北市政府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市長侯友宜21日除夕慰問留守醫護人員並接受媒體聯訪，針對塔羅牌達人小孟老師抽出「錢幣騎士」正位牌， 暗示侯友宜會被人「拱」出來選總統；侯友宜表示，現在心境是把握現在當新北市長的每一天，非常謝謝大家都很關心自己。

《ETtoday新聞雲》在農曆春節前訪問小孟老師，他幫侯友宜抽出「錢幣騎士」正位牌，代表「內心有憧憬，在等人解圍」，暗示侯友宜會是被人「拱」出來。趁著侯友宜今早9時赴新北聯醫三重院區慰問留守醫護人員，媒體問他上述解讀是否符合其當下心境？

侯友宜答覆，現在心境是把握現在當新北市長的每一天，目前規劃了很多願景，包括第二行政中心等，每個地方都有要面對解決的問題，非常謝謝大家都很關心自己，這段期間還是要讓大家過得平安，也會到廟宇祈求國泰民安、風調雨順、經濟起飛。

侯友宜重申，過年期間都會在台灣，因為自己是新北市長、對新北市有責任，有任何狀況都要全盤掌握，會跟每個人扮演好不同角色、分工合作，在治安、交通等各方面，讓民眾平安過一個好年。

同時，他也表示，歡迎前總統馬英九、黨主席朱立倫來新北市拜廟，不管是為個人還是為國家祈福，都期待大家能夠團結共好，珍惜現在生活，努力面對未來。

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