初五訪新加坡與朱立倫訪日較勁？　侯友宜：過年10天都在台灣

▲侯友宜慰勞新北聯醫醫護堅守崗位。（圖／新北市政府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市長侯友宜21日除夕慰問留守醫護人員，外傳他下週五將出訪新加坡，意在與可能訪日的國民黨主席朱立倫較勁，侯友宜對此駁斥「過年10天連續假期都在台灣」，但當被問到會否跟朱立倫合體拜廟時，他則未正面答覆。

侯友宜今早9時赴新北聯醫三重院區慰問留守醫護人員，事後接受媒體聯訪。對於昨天臉書發文稱「準備好了」，是否意在選總統？侯友宜表示，近年新北市推動SDGS永續城市，這是他2030願景的里程碑，所以市府推出「準備好了」賀歲片，是為了推動永續以及不打烊，24小時積極為新北市努力做事。

外傳侯友宜初五將出訪新加坡，因而缺席當天的新北燈會點燈儀式，而這項出訪行程是否意在與可能訪日的朱立倫較勁？侯友宜對此駁斥，「過年10天連續假期都在台灣」，會跟新北市府團隊分工合作、各司其職。至於新北燈會，他表示將從26日（年初五）展開，內容非常好玩，期待大家一起參加。

由於朱立倫明天將赴林口參拜廟宇，屆時是否跟朱合體拜廟？侯友宜說，朱主席曾任新北市長，歡迎大家過年來拜廟祈福、為國為民，過年期間他會跟各地朋友互相祝福，大家互相祈求國泰平安、萬事如意，走過疫情、經濟起飛，並未透露是否會跟朱合體。

▼新北市長侯友宜在臉書貼出初一到初三新春拜廟發福袋行程。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜，點圖放大）