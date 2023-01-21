國道局部路段中午仍塞！下午還有一波車潮　「1地雷路段出爐」

▲國1湖口南下路段車多壅塞。（圖／高速公路即時路況）

記者李姿慧／台北報導

今天(1/21)是除夕，上午湧現南下返鄉車潮，截至中午，國1南下湖口到新竹、國3南下香山到西濱等路段仍塞，時速僅20到30多公里，預估中午過後將逐漸紓解。高公局表示，下午國5仍有一波南下車潮，預估下午4時後才紓解。

今除夕上午出現南下車潮，截至上午11時，國道全線交通量為32.0百萬車公里，預估今全天交通量為90百萬車公里，為平常1倍，上午國道壅塞路段包括國1南向湖口至新竹、南屯至王田，其餘路段大多順暢。高公局預判，今日下午還有1處易塞路段，將出現在國5南向南港系統-頭城等路段，下午4時過後紓解。

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今上午國道也發生多起車禍，包括上午10時28分於國1南向188公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內車道，於上午10時33分排除，造成後方車流回堵1公里；10時51分於國1南向183.7公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內車道，於上午10時59分排除，造成後方車流回堵1公里；11時國1南向196.4公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外車道，於上午11時04分排除，造成後方車流回堵2公里。

高公局提醒，為避免塞車分散車流，高公局呼籲連假出外旅遊民眾，「南北長途走國3及台61、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸。」