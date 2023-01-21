　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國道局部路段中午仍塞！下午還有一波車潮　「1地雷路段出爐」

▲▼國1湖口南下路段車多壅塞。（圖／高速公路即時路況）

▲國1湖口南下路段車多壅塞。（圖／高速公路即時路況）

記者李姿慧／台北報導

今天(1/21)是除夕，上午湧現南下返鄉車潮，截至中午，國1南下湖口到新竹、國3南下香山到西濱等路段仍塞，時速僅20到30多公里，預估中午過後將逐漸紓解。高公局表示，下午國5仍有一波南下車潮，預估下午4時後才紓解。

今除夕上午出現南下車潮，截至上午11時，國道全線交通量為32.0百萬車公里，預估今全天交通量為90百萬車公里，為平常1倍，上午國道壅塞路段包括國1南向湖口至新竹、南屯至王田，其餘路段大多順暢。高公局預判，今日下午還有1處易塞路段，將出現在國5南向南港系統-頭城等路段，下午4時過後紓解。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今上午國道也發生多起車禍，包括上午10時28分於國1南向188公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內車道，於上午10時33分排除，造成後方車流回堵1公里；10時51分於國1南向183.7公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內車道，於上午10時59分排除，造成後方車流回堵1公里；11時國1南向196.4公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外車道，於上午11時04分排除，造成後方車流回堵2公里。

高公局提醒，為避免塞車分散車流，高公局呼籲連假出外旅遊民眾，「南北長途走國3及台61、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸。」

ET快訊
13年前「她被偷拍」轟動全中國！　近況曝光藏洋蔥
快訊／36歲男星除夕病逝！　戲迷淚崩
快訊／除夕疫情回升！本土+20773、增33死
初一早餐別吃「1食物」　當心窮整年
聯發科正妹工程師變「賭后」！　奪8座冠軍
最討厭過年回婆家！　她列3事「5、6年級傳統媳婦的悲哀」
英哩當公里賣！男買「10萬里程」BMW無故拋錨　得知真相氣炸
人妻不想返鄉過年！　產科名醫竟幫開診斷書

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新年轉個念！心理學家都在做的戒除拖延妙招

快訊／除夕疫情回升3%！本土+20773、增33死　40多歲男併發中風死亡

最討厭過年回婆家！她列3事「5、6年級傳統媳婦的悲哀」　掀共鳴

英哩當公里賣！新北男買「10萬里程」BMW無故拋錨...得知真相氣炸

春節騎鐵馬走春　台中甲后稻香自行車道超美登場

情路慘爆！OL招桃花「該砸16萬改名？」　命理師1句...網吵翻了

超美拍！春節連假賞花趣　彰化125公頃花海綻放

客砸113元買2顆貢丸！外送員一看距離嚇到…網笑：貧窮限制想像

國道局部路段中午仍塞！下午還有一波車潮　「1地雷路段出爐」

「過年哪個習俗最該被廢除？」　PTT一面倒秒選這點：根本陋習

領完年終買刮刮樂試手氣　2外籍新娘爽中110萬元

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

SJ紀錄片憶車禍：圭賢好像快死了　成員突退團...「以為世界要崩塌了」

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

屏東女高中生放學練獨立　搭錯車到台北阿公急報警

粿粿產後瘦15公斤！老公幫擠母乳　范姜彥豐乾掉讚口味：像水果牛奶

萌汪打預防針驚恐瞪大眼　全身抖不停：偶要勇敢！

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

新竹白皙長髮妹「15度低溫裸奔」　員警後方狂追幫穿衣

26歲騎士綠燈詭撞護欄　飛墜3層樓高橋下身亡

新年轉個念！心理學家都在做的戒除拖延妙招

快訊／除夕疫情回升3%！本土+20773、增33死　40多歲男併發中風死亡

最討厭過年回婆家！她列3事「5、6年級傳統媳婦的悲哀」　掀共鳴

英哩當公里賣！新北男買「10萬里程」BMW無故拋錨...得知真相氣炸

春節騎鐵馬走春　台中甲后稻香自行車道超美登場

情路慘爆！OL招桃花「該砸16萬改名？」　命理師1句...網吵翻了

超美拍！春節連假賞花趣　彰化125公頃花海綻放

客砸113元買2顆貢丸！外送員一看距離嚇到…網笑：貧窮限制想像

國道局部路段中午仍塞！下午還有一波車潮　「1地雷路段出爐」

「過年哪個習俗最該被廢除？」　PTT一面倒秒選這點：根本陋習

新年轉個念！心理學家都在做的戒除拖延妙招

韓女偶像拜年被罵爆！脫口「Chinese new year」慘炎上　緊急出面道歉

倒數8秒致勝抄截！施洛德率湖人斷灰熊隊史最長11連勝

經典賽／超大咖開球嘉賓剪影曝光　網友暴動：這位是重量級

23歲美女警「偵訊室一見鍾情」黑道哥！為愛洩情報　終遭停職

美國防長：烏克蘭就算沒「豹2戰車」也裝備精良　應把握反攻

母愛力量無限大！13年前「她被偷拍」轟動全中國　近況曝光藏洋蔥

快訊／夯劇綠葉男星除夕病逝！得年36歲　證實「健康惡化」戲迷淚崩

溪邊驚見「趴臥裸屍」　他研判肯定有冤屈　網笑翻解釋：過年換新

快訊／除夕疫情回升3%！本土+20773、增33死　40多歲男併發中風死亡

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

生活熱門新聞

過年愛愛禁忌曝光　「第一炮」最好選這天

初一14禁忌！早餐吃「它」窮整年

她抽「9000萬獎」拒母領走　主辦方懸賞找人

除夕到初五「過年禁忌一次看」

明後天回暖！初二寒流強襲急凍3天　專家估「初三苗栗以北剩4℃」

初一到初五3星座財運紅翻天

3℃「極寒流」亂春節！　來襲時間曝光

網購年菜名店出包　205人苦等：感覺被詐騙

過年哪個習俗最該廢除？　一票秒選這點：根本陋習

YouTuber帶豬肉返台挨罰20萬！PO影片遭罵翻

火山孝子暈船「林森北酒店小姐」　苦追2個月變小王

小年夜送餐收超狂紅包！外送員一看嗨了

除夕「紅包行情」一次看　7項禁忌注意

「狂流豆腐渣」妹子不敢愛愛　男友嗆：黑又不乾淨

更多熱門

相關新聞

過年哪個習俗最該廢除？　一票秒選這點：根本陋習

過年哪個習俗最該廢除？　一票秒選這點：根本陋習

開始過年了！在傳統習俗中有許多過年禁忌必須注意，從除夕到初五都有，包括包紅包、守歲、初二前不能回娘家等等，就有網友好奇問，在這麼多禁忌當中，哪一項最應該廢除？貼文一出，多數網友認為，放鞭炮又吵又污染空氣，還有初二前不能回娘家的習俗也應該廢除。

除夕夜加菜！壽山動物園「團圓圍爐」萌樣大公開

除夕夜加菜！壽山動物園「團圓圍爐」萌樣大公開

初一「這時段拜拜」賺爆！　命理師曝3祕法

初一「這時段拜拜」賺爆！　命理師曝3祕法

除夕北台灣迎雨彈！初一走春天氣出爐　寒流強襲「下探6度時間曝」

除夕北台灣迎雨彈！初一走春天氣出爐　寒流強襲「下探6度時間曝」

除夕送暖！符合規定可領5000↑大紅包

除夕送暖！符合規定可領5000↑大紅包

關鍵字：

春節國道易塞除夕

讀者迴響

熱門新聞

新竹白皙妹「15度低溫裸奔」警狂追幫穿衣

女清潔隊長劈材　揪出20億毒品走私案

過年愛愛禁忌曝光　「第一炮」最好選這天

初一14禁忌！早餐吃「它」窮整年

賀年恐罰1萬8！BMW X6 掀電動尾門「行動拜年車」

她抽「9000萬獎」拒母領走　主辦方懸賞找人

除夕到初五「過年禁忌一次看」

浣熊睪丸凍在鐵軌　崩潰眼神死

明後天回暖！初二寒流強襲急凍3天　專家估「初三苗栗以北剩4℃」

辣模怒控400萬粉YouTuber「亂摸我奶跟下面」：等著吃官司

中壢清秀妹短褲行乞　目標存500萬

初一到初五3星座財運紅翻天

3℃「極寒流」亂春節！　來襲時間曝光

前AV女優揭秘　「普通女性拍A片」的4理由

2023年「12生肖」運勢！這生肖要小心投資失利

更多

最夯影音

更多
領完年終買刮刮樂試手氣　2外籍新娘爽中110萬元

領完年終買刮刮樂試手氣　2外籍新娘爽中110萬元
外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

SJ紀錄片憶車禍：圭賢好像快死了　成員突退團...「以為世界要崩塌了」

SJ紀錄片憶車禍：圭賢好像快死了　成員突退團...「以為世界要崩塌了」

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

屏東女高中生放學練獨立　搭錯車到台北阿公急報警

屏東女高中生放學練獨立　搭錯車到台北阿公急報警

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面