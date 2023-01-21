「過年哪個習俗最該被廢除？」　PTT一面倒秒選這點：根本陋習

▲在台灣傳統習俗中，過年其實有不少禁忌。（圖／記者周宸亘攝）

記者施怡妏／綜合報導

開始過年了！在傳統習俗中有許多過年禁忌必須注意，從除夕到初五都有，包括包紅包、守歲、初二前不能回娘家等等，就有網友好奇問，在這麼多禁忌當中，哪一項最應該廢除？貼文一出，多數網友認為，放鞭炮又吵又污染空氣，還有初二前不能回娘家的習俗也應該廢除。

有網友在PTT發文，「過年有什麼習俗你覺得該廢掉？」他舉出8項常見的過年習俗，跟親戚吃飯、拜天公、搶頭香、發紅包、守歲、初二前不能回娘家、放鞭炮、迎神，也不禁好奇問「還有其他的嗎？」

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貼文一出，許多網友點名「放鞭炮」，「遇到屁孩真的很危險」、「要睡覺一直在那邊放炮，吵死」、「重點是放完之後，有些人還不清」、「我家貓咪每次都被鞭炮嚇到」、「放鞭炮跟燒紙錢，不覺得神明會喜歡這些製造污染，又浪費資源的行為」、「放鞭炮根本是製造垃圾」。

▲網友認為，放鞭炮不僅吵，還會造成污染。（圖／翻攝自PTT）

另外也有許多人認為，「初二前不能回娘家」的習俗也應該廢除，「根本是陋習，不能在娘家吃飯嗎」、「超級歧視女性的陋習，想回自己家錯了嗎」。就有網友提到，只要兩家溝通好，年夜飯想在娘家吃也沒問題，「我媽是大戶人家姑娘下嫁，除夕去我爸老家露個臉之後，直接回娘家圍爐」、「家姐都在婆家忙完除夕後，凌晨立馬就舉家動身回娘家」。

事實上，傳統民俗中，嫁出去的女兒如「潑出去的水」，屬於外人，因此要初二才能回娘家，甚至出現初一回娘家會「吃窮娘家」遭致厄運的說法。對此，教育部呼籲，是時候拋下過去的傳統，讓結婚的女性有選擇的自由，想什麼時候回娘家，就回娘家。