　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

今年首次女性教召！員額220人　8處受訓單位曝光

▲陸軍裝甲564旅反機降作戰訓練後合影。（圖／記者蘇晏男攝）

▲陸軍。（資料照／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

國防部2023年第二季起實施女性教召，規劃員額220人，由8個後備旅單位負責訓練；另外男性志願役教召員額共575人，包含後備指揮部屏東縣後備補充兵營等43單位共310人、海軍司令部海軍左營港口警衛第一營等9單位共130人。

國防部長邱國正去年底拜會時代力量立委時，首度透露2023年起試辦女性教召。國防部今年1月11日預告《陸海空軍軍官士官服役條例第55條》修正草案，意將女性軍、士官退伍後，均納入預備役編管。

國防部全動署動員管理處長俞文鎮少將17日在國防部記者會上指出，自2023年第2季起，依各軍種需求，區分14天教召3梯次、5至7天教召70梯次，開放報名志願參加教召；其中女性因首年度召訓，規劃由北、中、南、東部等召訓單位試行驗證，本部將透過後備系統加強宣導，並依報名人數規劃接訓能量。

根據國防部安排，2023年女性教召員額共220人，由8個後備旅負責訓練，為桃園市後備旅第二營17人、苗栗縣後備旅第一營17人、台南市後備旅第四營17人、花蓮縣後備旅第五營17人、桃園市後備旅第一營38人、苗栗縣後備旅第四營38人、台南市後備旅第五營38人、花蓮縣後備旅第一營38人。

另今年男性志願役教召員額共575人，為陸軍司令部陸軍砲兵訓練指揮部後備砲兵群八吋砲第二營等10單位共120人、海軍司令部海軍左營港口警衛第一營等9單位共130人、空軍司令部空軍後備警衛第一營等3單位共15人、後備指揮部屏東縣後備補充兵營等43單位共310人。

有關志願教召獎金部分，國防部說，《後備軍人召集優待條例》已於2022年5月27日制定公布，依條例第4條規定，後備軍人志願參加召集、接受教育召集或臨時召集入營，並完成訓練合計達5次者，應自第5次起，每次完成訓練後，由召訓機關或部隊發給召集獎金5000元。

ET快訊
台中小開酒駕賓士害死22歲女　竟喊：以為撞到鬼
快訊／26歲騎士噴飛墜橋！　送醫不治
快訊／外送員沒死！等雞肉飯車被偷　台中男被火車輾斃
蔡英文正陷入「天人交戰」　他曝陳建仁、鄭文燦組閣恐生變
台南女徵婚！　「要求存款500萬」11項條件曝
快訊／騎士從大橋摔下！　當場斷氣
今年首次女性教召！員額220人　8處受訓單位曝光
穴居涵洞多年…新北男披薄外套「凍死石縫中」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

問鼎2024／塔羅占卜4政壇大咖　命理師：侯友宜因這原因運勢旺

今年首次女性教召！員額220人　8處受訓單位曝光

問鼎2024／賴清德塔羅占卜正義牌　命理師曝逆轉關鍵：小心這種人

蔡英文視察春節疏運慰勉警察　承諾努力保障同仁安全、提升福利制度

問鼎2024／柯文哲塔羅占卜「戀人牌正位」　命理師曝2關鍵時間

問鼎2024／郭台銘屬虎太兇可跟他合作　命理師：今年有得吃了

問鼎2024／侯友宜塔羅占卜「錢幣騎士」　命理專家獨家解析

游盈隆曝蔡英文正陷入「天人交戰」　陳建仁、鄭文燦組閣恐生變

新北青年局引資源助青年回正軌！　逆風少年春節圍爐

新北五股水碓觀景公園依山而建　城市光景盡收眼底

陸網熱議「Jennie演唱會划水」　4影片對比：不喜歡別來

電流急急棒狂轉！男耐心玩　網看38秒過程：比他還緊張

劉品言認「假裝過高潮」　謝瓊煖嗑白子超享受XD

余筱萍被潑辣椒水「臉灼傷」　貨車司機快閃：法院再道歉

模型報告搞怪硬掰內容 講到「車模」全班笑翻

台南安平「痛風」雞蛋糕　擺滿蚵仔、蝦子超浮誇！

AKIRA《紅白》合作Ella歌舞秀！　後台互動曝…她喊：斯勾以餒

蕭敬騰唱尾牙嗨脫衣剩吊嘎　高音嘶吼《王妃》《皮囊》

買速食獲一袋15萬鈔票 調頭歸還店員爆哭道謝

愛貓逛展哈氣找嘸原因 拿「假貓」牠秒暴怒出拳

問鼎2024／塔羅占卜4政壇大咖　命理師：侯友宜因這原因運勢旺

今年首次女性教召！員額220人　8處受訓單位曝光

問鼎2024／賴清德塔羅占卜正義牌　命理師曝逆轉關鍵：小心這種人

蔡英文視察春節疏運慰勉警察　承諾努力保障同仁安全、提升福利制度

問鼎2024／柯文哲塔羅占卜「戀人牌正位」　命理師曝2關鍵時間

問鼎2024／郭台銘屬虎太兇可跟他合作　命理師：今年有得吃了

問鼎2024／侯友宜塔羅占卜「錢幣騎士」　命理專家獨家解析

游盈隆曝蔡英文正陷入「天人交戰」　陳建仁、鄭文燦組閣恐生變

新北青年局引資源助青年回正軌！　逆風少年春節圍爐

新北五股水碓觀景公園依山而建　城市光景盡收眼底

太辣！小玉兒小年夜「炸出美胸辣腿」　長輩敏感題...一句話直接堵回去

台中製刀廠小開金錢豹續攤！酒駕賓士奪1命　竟喊：以為撞到鬼

祖雄穩交1年「帶佳娜見父母了」！曾求婚成功　她激動狂喊：我說Yes

王柏融生涯首度育成球員參加春訓　背號199二軍起步

首份全球「碳移除」報告出爐　減碳與碳移除雙管齊下才來得及

快訊／台72線自撞護欄！26歲騎士噴飛墜3層樓高橋下　送醫不治

「1款超下飯料理」堪稱最油年菜！營養師曝「過年超NG食物」

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

高手在民間！台中阿伯神手4年做出「隱藏版小人國」

PO溫馨家庭照慶新年！　姐姐「怨念祝賀語」笑翻千人：快檢查戶口

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

政治熱門新聞

即／花蓮4連霸議員張正治病逝　享年57歲

台男日本自駕撞人拘留10天　謝長廷回應了

蘇貞昌請辭蔡英文的下一步　民進黨大老狠酸：真是神奇的總統

賴清德說不必再宣布台獨　施明德很欣慰

侯友宜繼續拖「郭朱配」恐成形　郭正亮斷言：這兩人贏不了賴清德

周玉蔻遭NCC重罰300萬　徐巧芯：爽啦我檢舉的

拉攏「這人」當閣揆成大絕招？　他預言「賴X合」是全勝組合

快訊／蘇貞昌請辭前拍板跨國同婚　外國、港澳人士都適用

快訊／蘇貞昌請辭！　蔡英文首發聲：年後新內閣團隊就定位

幕後／蔡英文確認閣揆後才會同意蘇貞昌請辭　擬「龍燦」職務對調

勞動局「北市街友年節臨工專案」　最高領1萬4

他曝蔡英文正陷「天人交戰」　陳建仁、鄭文燦組閣恐生變

今年首次女性教召！員額220人　8處受訓單位曝光

蘇貞昌堅守崗位到最後！　蘇巧慧曝爸爸「7:25又出門上班了」

更多熱門

相關新聞

偵獲31架次共機「3款戰機逾越中線」　國軍運用岸置飛彈系統監控

偵獲31架次共機「3款戰機逾越中線」　國軍運用岸置飛彈系統監控

國防部今（20日）指出，從昨早6時至今早6時，偵獲共機31架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域12架次，另有4艘次共艦，持續在台海周邊活動。

律師：2將校性騷拔官　法官性侵卻保護

律師：2將校性騷拔官　法官性侵卻保護

殲16共機擾台　國防部：岸置飛彈監控中

殲16共機擾台　國防部：岸置飛彈監控中

女性今年首度教召　規劃北、中、南、東部試行驗證

女性今年首度教召　規劃北、中、南、東部試行驗證

教召5次以上每次可領5000獎金！　今年4月起開放志願教召

教召5次以上每次可領5000獎金！　今年4月起開放志願教召

關鍵字：

教召女性教召志願役後備旅國防部國軍

讀者迴響

熱門新聞

26歲女行員捲款1783萬　整容潛逃25年落網

KID對「出生15天兒子」做1事被罵慘！緊急道歉了

奧客拒付錢　捕蛇專家把1.8m毒蛇丟回去

屏東高中女放學搭錯車　竟環台半圈坐到北車

寒流探8°C雪崩式跌溫！圖看過年天氣

72萬粉大胃王YTR宣佈「無限期停更」

今天16：19進入大寒！　「1物品」不能留

買2本2000元刮刮樂實測　「這序號」每次買都中獎

台灣人大鬧日本列車　「指定席當自由席搭」

即／花蓮4連霸議員張正治病逝　享年57歲

浣熊睪丸凍在鐵軌　崩潰眼神死

小年夜5大禁忌　做錯恐窮整年

命理師：3生肖財運極佳一定要買彩券

首爾最大貧民窟大火！死傷不明　500人急避難

最美禮生真的脫光了！

更多

最夯影音

更多
陸網熱議「Jennie演唱會划水」　4影片對比：不喜歡別來

陸網熱議「Jennie演唱會划水」　4影片對比：不喜歡別來
電流急急棒狂轉！男耐心玩　網看38秒過程：比他還緊張

電流急急棒狂轉！男耐心玩　網看38秒過程：比他還緊張

劉品言認「假裝過高潮」　謝瓊煖嗑白子超享受XD

劉品言認「假裝過高潮」　謝瓊煖嗑白子超享受XD

余筱萍被潑辣椒水「臉灼傷」　貨車司機快閃：法院再道歉

余筱萍被潑辣椒水「臉灼傷」　貨車司機快閃：法院再道歉

模型報告搞怪硬掰內容 講到「車模」全班笑翻

模型報告搞怪硬掰內容 講到「車模」全班笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面