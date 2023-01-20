今年首次女性教召！員額220人　8處受訓單位曝光

▲陸軍。（資料照／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

國防部2023年第二季起實施女性教召，規劃員額220人，由8個後備旅單位負責訓練；另外男性志願役教召員額共575人，包含後備指揮部屏東縣後備補充兵營等43單位共310人、海軍司令部海軍左營港口警衛第一營等9單位共130人。

國防部長邱國正去年底拜會時代力量立委時，首度透露2023年起試辦女性教召。國防部今年1月11日預告《陸海空軍軍官士官服役條例第55條》修正草案，意將女性軍、士官退伍後，均納入預備役編管。

國防部全動署動員管理處長俞文鎮少將17日在國防部記者會上指出，自2023年第2季起，依各軍種需求，區分14天教召3梯次、5至7天教召70梯次，開放報名志願參加教召；其中女性因首年度召訓，規劃由北、中、南、東部等召訓單位試行驗證，本部將透過後備系統加強宣導，並依報名人數規劃接訓能量。

根據國防部安排，2023年女性教召員額共220人，由8個後備旅負責訓練，為桃園市後備旅第二營17人、苗栗縣後備旅第一營17人、台南市後備旅第四營17人、花蓮縣後備旅第五營17人、桃園市後備旅第一營38人、苗栗縣後備旅第四營38人、台南市後備旅第五營38人、花蓮縣後備旅第一營38人。

另今年男性志願役教召員額共575人，為陸軍司令部陸軍砲兵訓練指揮部後備砲兵群八吋砲第二營等10單位共120人、海軍司令部海軍左營港口警衛第一營等9單位共130人、空軍司令部空軍後備警衛第一營等3單位共15人、後備指揮部屏東縣後備補充兵營等43單位共310人。

有關志願教召獎金部分，國防部說，《後備軍人召集優待條例》已於2022年5月27日制定公布，依條例第4條規定，後備軍人志願參加召集、接受教育召集或臨時召集入營，並完成訓練合計達5次者，應自第5次起，每次完成訓練後，由召訓機關或部隊發給召集獎金5000元。