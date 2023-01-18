2將校涉性騷火速遭拔官　法官性侵卻被保護...律師籲司法院要學國軍

▲律師呼籲司法院長許宗力要學習國軍處理性騷案的方式。（圖／司法院提供）

記者陳以昇／新北報導

陸軍第八軍團指揮部及屏東縣後備指揮部2名將校涉性騷擾案，遭檢舉後拔官調職，法界律師表示，反觀對於主掌國家公平正義的司法機關底下的法官，同樣也涉及性騷擾或性侵案，卻是試圖淡化爭議，或宣稱遭設局陷害，應該效法國軍部隊做最快的處置及調查，並嚴懲追究維護被害人權益。

屏東縣政府9日在屏東市一家餐廳舉行春節敬軍聯誼餐會，出席者除縣長周春米，還有縣府局處長等官員30多人與會，以及軍方相關單位人員。會後，卻有縣府女員工向陸軍司令部提出申訴，指稱有2名少將、上校酒後在宴席間對她性騷擾，要求調查處置。

陸軍司令部立即發新聞稿表示「本屬第八軍團指揮部副指揮官及屏東縣後備指揮部指揮官等兩名軍官，日前出席地方民事餐會，期間舉止不當遭投訴。陸軍司令部獲悉後，極為重視，立即納編法務、督察人員釐清事證；渠等現已調離現職，後續將依調查結果，嚴懲追究，絕不輕容。」

▼陸軍第八軍團指揮部副指揮官莊有凱涉性騷擾遭拔官調職。（圖／記者周宸亘攝）

法界律師表示，一般都會以為國軍部隊是封閉、保守的治理環境，但此次對於性別意識卻有積極的處理態度與規範懲儆；反觀近期爆發的高院法官性侵前妻案，司法院處理態度卻是一拖再拖，試圖淡化議題，或是宣稱遭人設局陷害，掌管公平正義的機關，理應對性侵爭議的法官做出職務調整，不該有特權保護。

律師進一步表示，法官掌理審判工作，其個人的操守形象，對於整個司法乃至社會風氣，都會有重大影響，若有爭議，就該接受檢驗與調查，在上位者，也該以勿枉勿縱的態度，就事實真相予以全面釐清。希望司法院許宗力院長，面對自家法官的性別暴力，應該深入還原真相，施暴者為了保護自己，難免會避重就輕，這也是人性，無論如何，負責的制度，才會產生良好的人員，國軍對於性騷的處理模式，司法院應效法學習。