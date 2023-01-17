女性今年首度教召　規劃北、中、南、東部試行驗證

▲女兵射擊拖式飛彈。（圖／軍聞社影片）



記者陶本和／台北報導

國防部17日公布後備軍人召集獎金核發及志願參加召集辦法記者會時指出，自112年第2季起，依各軍種需求，區分14天教召3梯次、5至7天教召70梯次，開放報名志願參加教召；其中女性因首年度召訓，規劃由北、中、南、東部等召訓單位試行驗證，本部將透過後備系統加強宣導，並依報名人數規劃接訓能量。

國防部日前預告「陸海空軍軍官士官服役條例第55條修正草案」，將女性軍官、士官退伍後均納入預備役編管。對此，國防部17日表示，自112年第2季起，依各軍種需求，區分14天教召3梯次、5至7天教召70梯次，開放報名志願參加教召；其中女性因首年度召訓，規劃由北、中、南、東部等召訓單位試行驗證，本部將透過後備系統加強宣導，並依報名人數規劃接訓能量。

在志願教召獎金部分，國防部指出，「後備軍人召集優待條例」已於111年5月27日制定公布，依條例第4條規定，後備軍人志願參加召集、接受教育召集或臨時召集入營，並完成訓練合計達5次者，應自第5次起，每次完成訓練後，由召訓機關或部隊發給召集獎金5000元。

國防部指出，年度接受教育召集者，5日至7日，以1次計算；14日，以2次計算。另外，志願短期在營服役（後備戰士）：年度內達29日以上，以1次計算。