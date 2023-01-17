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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

教召5次以上每次可領5000獎金！　今年4月起開放志願教召

▲步兵203旅砲兵營新制教召訓練進行105榴砲戰術機動演練。（圖／八軍團提供，下同）

▲步兵203旅砲兵營新制教召訓練進行105榴砲戰術機動演練。（資料照／八軍團提供）

記者陶本和／台北報導

國防部17日舉行記者會，說明後備軍人召集獎金核發及志願參加召集辦法，只要教召第5次起，每次完成訓練後發召集獎金5000元；國防部強調，自112年第2季起（4月起），依各軍種需求，區分14天教召3梯次、5至7天教召70梯次，開放報名志願參加教召。

國防部表示，「後備軍人召集優待條例」已於111年5月27日制定公布，依條例第4條規定，後備軍人志願參加召集、接受教育召集或臨時召集入營，並完成訓練合計達5次者，應自第5次起，每次完成訓練後，由召訓機關或部隊發給召集獎金。

國防部指出，年度接受教育召集者，5日至7日，以1次計算；14日，以2次計算。另外，志願短期在營服役（後備戰士）：年度內達29日以上，以1次計算。

在作業時程方面，國防部表示，符合條件之後備軍人，可於各梯次召集日60日前，攜帶國民身分證或退伍令正本、本人私章，向縣（市）後備指揮部或後備服務中心申請志願接受教育召集；縣（市）後備指揮部或後備服務中心於召集日40日前，將審核結果送達申請人。

國防部表示，自112年第2季起（4月起），依各軍種需求，區分14天教召3梯次、5至7天教召70梯次，開放報名志願參加教召；其中女性因首年度召訓，規劃由北、中、南、東部等召訓單位試行驗證，本部將透過後備系統加強宣導，並依報名人數規劃接訓能量。

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