偵獲31架次共機「3款戰機逾越中線」　國軍運用岸置飛彈系統監控

陸軍第八軍團指揮部及屏東縣後備指揮部2名將校涉性騷擾案，遭檢舉後拔官調職，法界律師表示，反觀對於主掌國家公平正義的司法機關底下的法官，同樣也涉及性騷擾或性侵案，卻是試圖淡化爭議，或宣稱遭設局陷害，應該效法國軍部隊做最快的處置及調查，並嚴懲追究維護被害人權益。