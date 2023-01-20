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偵獲31架次共機「3款戰機逾越中線」　國軍運用岸置飛彈系統監控

▲國防部20日公布最新共機動態。（圖／國防部提供）

▲國防部20日公布最新共機動態。（圖／國防部提供）

記者蘇晏男／台北報導

國防部今（20日）指出，從昨早6時至今早6時，偵獲共機31架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域12架次，另有4艘次共艦，持續在台海周邊活動。

根據國防部公布的「中共解放軍進入台海周邊空域示意圖」，逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域12架次共機為殲-11機6架次、殲-16機3架次、殲-10機2架次、BZK-007無人機1架次。

面對共機、艦侵擾，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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