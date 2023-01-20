職業大賭場藏民宅　南警六分局清源掃蕩再建功

▲市警六分局落實執行「重要節日安全維護工作」，19日晚上持搜索票於中華南路二段民宅內，一舉破獲職業大賭場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

農曆年節將至，為避免不法分子招攬賭客及祛除民眾沉迷賭局習性，市警六分局落實執行「重要節日安全維護工作」，於年節前便就轄區治安熱點加強查察，19日晚上持搜索票於中華南路二段民宅內，一舉破獲職業大賭場。

台南市警六分局日前接獲民眾檢舉，稱中華南路二段某民宅內人員出入複雜且周圍有停車混亂情形，經多次現場蒐證後確認檢舉內容屬實，向台南地院聲請搜索票獲准。

19日晚上7時許，員警埋伏多時，見時機成熟，持搜索票進入中華南路二段某民宅，於民宅二樓當場查獲王姓男子等28人在內賭博財物，共計查扣賭資新台幣20萬餘元與籌碼計分牌135萬8000元、麻將牌組監錄系統。現場王姓負責人等2人依賭博罪嫌，移送台南地檢署偵辦，另陳姓賭客等26人則依社會秩序維護法裁罰。

六分局分局長許敏能表示，為淨化社區治安，六分局員警加強推動「社區警政再出發」及「清源專案2.0」工作，持續深入經營轄區並與居民密切聯繫配合建立友善通報網，一發現轄區內有可能潛藏之治安毒瘤，即通知轄區員警前往查察有無犯罪徵候及蒐證偵辦。許分局長也特別呼籲民眾勿將年節視為法律假期，至職業賭場賭博或公然聚賭，並將持續加強取締力道，澈底斬斷不法根源，淨化轄區治安。