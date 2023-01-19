　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

泰籍移工遺返途中高鐵站落跑　還偷路邊全新機車...2hrs後被逮

記者林悅／台南報導

28葉姓泰國籍移工，110年4月抵台工作，日前遭雇主解聘，於18日夜間由在台仲介陪同，準備從台南高鐵站搭車返回雲林時，趁仲介未注意偷跑離開，竊取1部未拔鑰匙、車主才買2個月的全新機車逃逸，市警二分局接獲報案，利用警政電腦系統追蹤循線將葉嫌攔截緝獲，依竊盜罪嫌送辦。

▲台南市警二分局警方，追蹤攔截逮捕竊取他人新機車的泰籍葉姓男子，依竊盜罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲▼台南市警二分局警方，追蹤攔截逮捕竊取他人新機車的泰籍葉姓男子，依竊盜罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

二分局指出，葉嫌於18日晚上9時40分在高鐵站外道路，看見1輛鑰匙未拔之重型新機車（購置2個月），乃趁機偷騎該機車離開，且置物箱內還有被害人之證件及皮包等物品，案經被害人發現後焦急向所轄歸仁分局報案，受理後也馬上發布失竊機車協尋通報。

第二分局南門派出所警員邱柏凱深夜10時45分接獲報案後，積極地以警政系統輔助監視器查看該機車各項資料，並持續地追查過濾該車動向，警方於19日凌晨0時許，發現該機車通過中西區南門路及府前路段，邱員立即與警員吳宗懋緊急出動搜捕，也在5分鐘後在忠義路與成功路口發現該車，並即上前鳴笛指揮停車受檢，經確認為失竊機車後，立即將葉姓犯嫌壓制上銬逮捕，帶回調查後依竊盜罪嫌送辦。

▲台南市警二分局警方，追蹤攔截逮捕竊取他人新機車的泰籍葉姓男子，依竊盜罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

員警查出，葉姓移工因恐遭仲介帶回後要送返泰國，一時情急之下竟偷騎路旁機車逃離，並連絡到在台友人準備前往安平投靠，不料行經中西區成功路段突然聽到警笛聲及兩側出現警察包圍，只好乖乖停車束手就逮。

而被害之李姓女子一接獲員警之通知，也急忙趕至派出所，確認失竊機車及置物箱內皮包、證件均未短缺，且從發現遭竊報案至尋回僅2小時，也對警方之積極認真再三表達謝意，也對因載送朋友搭車一時疏未注意取下鑰匙，致使新買來機車遭竊，直稱會記住這次春節前驚奇夜，今後離開機車一定確認取下鑰匙再走。

第二分局表示，常見民眾因疏忽或認為「一下子而已」，停放機車時未將鑰匙隨手取下，致使宵小有機可趁，員警也常於巡邏當中發現許多鑰匙未取之情形並立即聯絡車主來實施宣導；也提醒大家務必注意自身財物之安全防護，於人潮較多、公共場所尤應特別注意防扒、防竊警覺。

ET快訊
OL「解胸罩」學按摩　轉正面突遭含住
刑警齊唱慶生全GG！　竟是「她」自拍炫耀惹禍
獨／八方雲集創辦人逼妻炒股！　她穿頂級外套出庭
「銀行界劉德華」15.8G激戰片！　正宮批小三「愛吃香腸」慘
快訊／紐西蘭總理忍淚宣布請辭！　任期剩不到一個月
直擊高圓圓「街邊索吻趙又廷」！　恩愛畫面全被拍
蔡阿嘎豪發年終！　觀眾見金額驚：超越我年薪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

斯里蘭卡男飛4千公里來台禮佛　提前下車迷路！屏警出手助圓夢

OL學按摩轉正面突遭含住　色男瞎扯「以為她有意思」下場慘

原來是她！刑警齊唱慶生全GG　竟是「大哥的女人」自拍炫耀惹禍

獨／買股被套山頂　八方雲集創辦人竟逼妻炒股！她穿頂級外套出庭

泰籍移工遺返途中高鐵站落跑　還偷路邊全新機車...2hrs後被逮

「銀行界劉德華」15.8G激戰片！正宮批小三：愛吃香腸　判賠15萬

金錢豹、海派「極樂框場」一晚50萬　4種逃稅手法起底

人倫悲劇！新北啃老男「啞鈴爆頭弒父」　母返家目睹嚇傻

台南陸航特飛訓中心上士輕生　同袍到機棚驚見遺體

快訊／27歲男噴辣椒水搶銀樓　奪「18枚金戒指」與老闆扭打遭逮

陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤

趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

死亡畫面曝光！雙載機車「詭異自摔」　後座媽趴地遭吊車輾斃

貓熊叼竹葉瘋狂翻跟斗！　縮成球連滾7圈不停萌翻

甲組男友大聲嗆➔小孬孬　把人鎖門外她上車秒心虛

加盟主相揪告廖老大詐欺+誹謗　善款變管理費！公司：都有單據

斯里蘭卡男飛4千公里來台禮佛　提前下車迷路！屏警出手助圓夢

OL學按摩轉正面突遭含住　色男瞎扯「以為她有意思」下場慘

原來是她！刑警齊唱慶生全GG　竟是「大哥的女人」自拍炫耀惹禍

獨／買股被套山頂　八方雲集創辦人竟逼妻炒股！她穿頂級外套出庭

泰籍移工遺返途中高鐵站落跑　還偷路邊全新機車...2hrs後被逮

「銀行界劉德華」15.8G激戰片！正宮批小三：愛吃香腸　判賠15萬

金錢豹、海派「極樂框場」一晚50萬　4種逃稅手法起底

人倫悲劇！新北啃老男「啞鈴爆頭弒父」　母返家目睹嚇傻

台南陸航特飛訓中心上士輕生　同袍到機棚驚見遺體

快訊／27歲男噴辣椒水搶銀樓　奪「18枚金戒指」與老闆扭打遭逮

佛心公司「今天開始放年假」還不補班！老闆霸氣喊爽：就是任性

奧萬大森林遊樂區除夕休園　合歡山松雪樓小年夜起暫停入宿2天

Novavax今年還會有　李秉穎估：指揮中心會再宣布施打追加劑

採買年貨最怕不會挑！　把握4大訣竅輕鬆把關飲食

斯里蘭卡男飛4千公里來台禮佛　提前下車迷路！屏警出手助圓夢

迪化街秤重果凍1袋460元！他查價格翻3倍賣　攤位地點曝光

OL學按摩轉正面突遭含住　色男瞎扯「以為她有意思」下場慘

真的發錢了！台南市民符合「這條件」領7千元現金　 已直接入帳

湖人密謀補強對象是他！　前杜克3王全能前鋒傳3隊爭搶

《想見你》3主演飛韓宣傳！5場次「開賣即秒殺」　韓粉哀號求讓票

男搭雲霄飛車嚇爛狂喊媽　90秒內「暈倒3次」笑翻！

社會熱門新聞

新北啃老男「啞鈴爆頭弒父」　母目睹嚇傻

破百體重成凶器！　桃園女討債壓死人

快訊／27歲男搶銀樓18枚金戒指被逮

貪男撿儲值卡「衝麥當勞狂點」　下場超慘

女兒說父親家中跌倒亡　醫驚見多處可疑外傷

雙載機車「詭異自摔」　後座媽趴地遭吊車輾斃

陸航特飛訓中心上士輕生亡

正宮怒批小三：愛吃「銀行界劉德華」香腸　判賠15萬

集體逃稅19億！金錢豹、海派框場價曝

快訊／涉嫌逃漏稅19億！國泰洋酒認錯

快訊／北市恐怖死亡車禍！女遭吊車輾過斷兩截

殺男友懺悔　小三：誤信和他有未來

獨／騎士型YouTuber台中車禍！自認大意了

直擊高雄豪宅「墜樓慘案」　她喊「歪歪」下秒尖叫

更多熱門

相關新聞

西藏隧道雪崩　至少8人死亡

西藏隧道雪崩　至少8人死亡

西藏林芝市一處隧道17日發生雪崩，導致民眾和車輛受困，目前已發現8位罹難者，搜救工作仍持續進行中。當局也出動246位救難人員進行搶救。

新北啃老男「啞鈴爆頭弒父」　母目睹嚇傻

新北啃老男「啞鈴爆頭弒父」　母目睹嚇傻

烏克蘭內政部長墜機身亡 第一夫人出席論壇籲止戰

烏克蘭內政部長墜機身亡 第一夫人出席論壇籲止戰

普丁：特殊軍事行動是為了結束2014年戰爭

普丁：特殊軍事行動是為了結束2014年戰爭

包裝爆統戰爭議　好歡螺回應了

包裝爆統戰爭議　好歡螺回應了

關鍵字：

泰籍移工偷竊機車南警攔逮影音

讀者迴響

熱門新聞

紅包能不能給1千　長輩70%都搖頭

陪高層上床…金融OL「一發」被解鎖：床上可這麼久

小二妹常發呆！醫見她「動作詭異停止」罹病　媽自責哭了

勞動局「北市街友年節臨工專案」　最高領1萬4

台大醫生唱「乘1.35倍沒我高」原民歌手怒了

台人「日本自駕」要拘留10天　女友求救被轟

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

張菲辣媳腹痛「急奔婦科驗孕」糗爆

新北啃老男「啞鈴爆頭弒父」　母目睹嚇傻

破百體重成凶器！　桃園女討債壓死人

LINE隱藏貼圖來了　2／16限時下載

NanaQ宣布刪IG「重新開始」！

侯友宜繼續拖「郭朱配」恐成形　郭正亮斷言：這兩人贏不了賴清德

他買麥當勞打開傻眼　漢堡竟送「大袋現鈔」

直擊高圓圓「街邊索吻趙又廷」！

更多

最夯影音

更多
陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤

陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤
趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！

張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面