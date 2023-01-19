泰籍移工遺返途中高鐵站落跑　還偷路邊全新機車...2hrs後被逮

記者林悅／台南報導

28葉姓泰國籍移工，110年4月抵台工作，日前遭雇主解聘，於18日夜間由在台仲介陪同，準備從台南高鐵站搭車返回雲林時，趁仲介未注意偷跑離開，竊取1部未拔鑰匙、車主才買2個月的全新機車逃逸，市警二分局接獲報案，利用警政電腦系統追蹤循線將葉嫌攔截緝獲，依竊盜罪嫌送辦。

▲▼台南市警二分局警方，追蹤攔截逮捕竊取他人新機車的泰籍葉姓男子，依竊盜罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

二分局指出，葉嫌於18日晚上9時40分在高鐵站外道路，看見1輛鑰匙未拔之重型新機車（購置2個月），乃趁機偷騎該機車離開，且置物箱內還有被害人之證件及皮包等物品，案經被害人發現後焦急向所轄歸仁分局報案，受理後也馬上發布失竊機車協尋通報。

第二分局南門派出所警員邱柏凱深夜10時45分接獲報案後，積極地以警政系統輔助監視器查看該機車各項資料，並持續地追查過濾該車動向，警方於19日凌晨0時許，發現該機車通過中西區南門路及府前路段，邱員立即與警員吳宗懋緊急出動搜捕，也在5分鐘後在忠義路與成功路口發現該車，並即上前鳴笛指揮停車受檢，經確認為失竊機車後，立即將葉姓犯嫌壓制上銬逮捕，帶回調查後依竊盜罪嫌送辦。

員警查出，葉姓移工因恐遭仲介帶回後要送返泰國，一時情急之下竟偷騎路旁機車逃離，並連絡到在台友人準備前往安平投靠，不料行經中西區成功路段突然聽到警笛聲及兩側出現警察包圍，只好乖乖停車束手就逮。

而被害之李姓女子一接獲員警之通知，也急忙趕至派出所，確認失竊機車及置物箱內皮包、證件均未短缺，且從發現遭竊報案至尋回僅2小時，也對警方之積極認真再三表達謝意，也對因載送朋友搭車一時疏未注意取下鑰匙，致使新買來機車遭竊，直稱會記住這次春節前驚奇夜，今後離開機車一定確認取下鑰匙再走。

第二分局表示，常見民眾因疏忽或認為「一下子而已」，停放機車時未將鑰匙隨手取下，致使宵小有機可趁，員警也常於巡邏當中發現許多鑰匙未取之情形並立即聯絡車主來實施宣導；也提醒大家務必注意自身財物之安全防護，於人潮較多、公共場所尤應特別注意防扒、防竊警覺。