3男2女遊台南他狂喊「救命」！警圍捕救人超傻眼　尿急男慘了

▲台南市警四分局動員線上警網執行攔截圍捕，查獲楊姓男子的車輛，發現楊男僅因尿急而對車窗外大喊救命，被熱心民眾聽到報警救援，警方依社維法查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局17日上午接獲110轉報，有汽車駕駛在安平區健康、育平路口，目擊1輛自小客車上後座乘客朝車外大聲呼喊「救命」，四分局馬上通報線上警力執行攔截圍捕，警方攔截到該車輛，發現車上楊姓男子僅因內急竟朝車外大喊「救命」，警方將楊男依違反社會秩序維護法究辦，函送台南地法院簡易庭裁處。

四分局警方指出，警方動員線上圍捕警力於數分鐘內，即在安平區運河路上一處公有停車場將該車團團包圍，警方確認車輛駕駛人及其他4名乘客未遭脅迫、限制行動自由後，進一步釐清案發經過，竟是車上1名楊姓乘客因內急，而抱持著惡作劇的心態，朝車外大聲呼喊救命，楊嫌滋擾公共場所行為，四分局認為不可取，已依違反社會秩序維護法究辦，並將函送台南地院簡易庭裁處。



警方說，19歲楊嫌與23歲林男、21歲張男、20歲王女、21歲吳女等友人，均為某知名連鎖日式拉麵店的員工，同事間趁年前相約自北部南下安平遊玩，因駕駛人沿途均未停車讓乘客休息，楊嫌因內急難忍，開啟車窗朝車外大聲呼救後隨即將車窗搖上，不料此舉讓一旁行進間的車輛駕駛聽聞認為有異，而撥打110報案請警方即刻救援。

雖是虛驚一場，但警方也在事後將案件處理情形回復報案人，雖然得到的回應是：「很有事欸！他們好無聊喔！」，但報案人對於警方能在轉瞬間將車輛攔停，防制可能之危害發生，深表讚許。

台南市政府警察局第四分局分局長王子雄表示，運用在本案之「攔截圍捕」係有效運用各層次機動組合警力結合「快速打擊犯罪特警隊」，針對轄內發生跨區（轄）犯罪之重大刑案強盜、搶奪、特殊刑案、挾持人質等重大治安事故，發揮勤務指揮管制功能並能及時追緝攔截罪犯、迅速破案，尤其現正值年關將近，不法歹徒覬覦金融機構大量的現金流，倘轄內發生歹徒強盜、搶奪時，即得以迅速發揮有效、壓制的震懾效果，維護民眾的安全及財產是安平警察的使命，安平警察絕不容許宵小在安平地區造肆。