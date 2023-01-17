南警破獲「黑吃黑竊案」！超商店員放大批偽鈔　Call友來偷還報案

記者林悅／台南報導

台南市警麻豆分局1月15日破獲1起內神通外鬼超商被竊10萬多元竊案，查出20歲陳姓店員夥同20歲胡姓友人為所，警方查獲2嫌並前往起贓款時，意外發現贓款內有最近市面流傳之100、500及1000元等面額之偽鈔，深入追查後陳姓店員坦承是他放置偽鈔讓胡嫌竊取，胡嫌全然不知偷的是偽鈔，全案由警方擴大偵辦中。

▲台南市警麻豆分局破獲超商竊案，意外發現陳姓店員不僅「黑吃黑」，還使用大批偽鈔。（圖／記者林悅翻攝，下同）

麻分局警方指出，1月15日接獲官田區某超商陳姓店員報案聲稱，有1名頭戴安全帽身分不明之犯嫌，在大夜班人力不足時趁機行竊，得手新台幣10萬5000元後逃逸。

案經警方調查該竊嫌進入超商後，極為熟悉店內地形、店員行跡及現金放置處，疑似內神通外鬼，在員警抽絲剝繭下，陳姓店員坦承竊嫌為其胡姓友人，2人共謀本起竊案，員警即前往胡嫌住處起獲贓款新台幣7萬4300元，惟警方在清點追贓的過程中，意外發現該筆贓款竟然是最近市面流傳之100、500及1000元等面額之偽鈔，經深入追查後陳姓店員承認係由其事先放置偽鈔以提供竊嫌竊取。警方認為陳姓店員有「黑吃黑」的意圖，先將真鈔取走，再放等值假鈔讓胡姓友人竊得。

經鑑識人員檢視該批偽鈔號碼如下：面額100元紙鈔號碼均為CQ281880VJ。面額500元紙鈔號碼均為DR663080VA。面額1000元紙鈔號碼均為HR484268XD。其中面額1000元偽鈔號碼與近期中部地區橫行之偽鈔號碼相同，不排除可能是來自同一非法來源。全案由警方擴大偵辦中。

▲警方請民眾花點時間仔細辨識偽鈔以免受害。

麻豆分局分局長林中興表示春節年關將近，各種面額紙鈔流通量會更加鉅大，為防止不肖人士趁機使用偽鈔以假亂真，呼籲民眾在拿到鈔票時，多花一點時間將紙鈔轉向正面觀察：1、有無浮水印、2、鈔券正面左上角、左下角及右下角面額處，皆可感覺有凸起之觸感、3、翻轉鈔票觀察變色油墨及變色窗式安全線、4、「中央銀行印」、「中央銀行總裁」字樣印章（此批偽鈔為「玩具鈔票」字樣印章）、5、鈔票右下角隱藏面額數字、6、鈔票正面右側條狀箔膜光影變化等防偽辨識。照著中央銀行口訣「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」簡單3原則，就可輕鬆辨別真偽。