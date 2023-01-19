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南警通警察大隊卸任、新任大隊長交接布達　黃偉哲：落實交通精準執法

▲台南市警局交通警察大隊卸任、新任大隊長交接，於19日在台南市警察局辦理聯合布達典禮，由市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市警局交通警察大隊卸任、新任大隊長交接，於19日在台南市警察局辦理聯合布達典禮，由市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警局交通警察大隊卸任、新任大隊長交接，於19日在台南市警察局辦理聯合布達典禮，由市長黃偉哲親自主持，市長感謝卸任大隊長的努力，也期許新任大隊長周冠輝在既有基礎上，持續落實交通精準執法，為台南市交通安全工作接續努力。

卸任大隊長陳宇桓於2021年9月8日調任代理交通警察大隊大隊長職務期間表現良好，2022年7月20日正式派任交通警察大隊大隊長職務，任內督屬獲得「2021年度院頒道路交通秩序與交通安全改進方案執行成果實施計畫」交通執法六都組第1名、交通部2022年「金安獎」--酒後駕駛防制專案績優獎（團體獎）佳績。這次調任第五分局分局長職務，期許以陳分局長的學經歷與敬業精神，必能在新單位有更良好的表現。

新任大隊長周冠輝，中央警察大學資訊管理(學)系正科第58期畢業，歷任台東縣警察局大武分局、澎湖縣政府警察局馬公分局、嘉義市政府警察局第一分局等縣(市)分局分局長、連江縣警察局督察長、嘉義市政府警察局主任秘書、高雄市政府警察局督察、台南市警局資訊室主任等職務，職務歷練完整，不但具交通工作經驗，警察工作歷練更是豐富。本次拔擢調任交通警察大隊大隊長職務，深信以周大隊長的經驗及工作態度，必能領導所屬同仁在既有良好的基礎上，持續貫徹精準執法，確保台南市民用路安全，善盡警察職責。

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