2023農曆春節桃園踏春趣　不能錯過的景點...一次報你知

▲今年農曆春節連假長達10天，桃園市虎頭山公園是值得走訪踏青好去處。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

2023年農曆春節即將到來，長達10天連假該如何規劃，如果怕塞在車陣中又沒打算出國或往中南部旅遊，不妨可考慮桃園地區，桃園市政府觀旅局推薦的景點包括有登山步道、親水海岸、都會景點等；此外，諸如包括大溪老街、小烏來線、石門水庫線及東眼山線等熱門景點還可透過台灣好行旅遊專車接送，旅客可於上車後向台灣好行司機購買優惠一日券，順道參訪其他隱藏版人氣景點，如大溪老茶廠、角板山行館、十一份文創園區等。

桃園市政府觀旅局指出，今年農曆春節10天假期，桃園不論是戶外登山步道、海線景點，或市區都會景點，都有豐富的旅遊資源如下：

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▲今年農曆春節連假長達10天，復興區的拉拉山巨木群步道是熱門景點之一。（圖／記者沈繼昌翻攝）

(一)戶外登山步道：

都會民眾最愛之一的「虎頭山公園全齡友善步道」，還有位於中海拔、全台最大紅檜林群的「拉拉山巨木群步道」，茶園與客家文化融為一體的龍潭區「大北坑步道」，有歷史典故的楊梅區「秀才登山步道」，可欣賞百年苦茶樹；以傳統客家工法堆砌的大西區「保甲古道」與曾列入軍事管制用途的「百吉林蔭步道」等，都是登山吸收芬多精、增強免疫力的好去處。

▲今年農曆春節連假長達10天，新屋區的「永安海螺文化體驗園區」是親水的熱門景點。（圖／記者沈繼昌翻攝）

(二)親水海岸景點：

桃園市除富有海岸生態地景的新屋區「永安海螺文化體驗園區」，傳承新屋百年石滬文化的「新屋石滬故事館」等熱門景點外，還可以前往大園區的「竹圍漁港」看飛機起降、賞漁船入港，可邊大啖海鮮、邊欣賞浪漫海景，是年節團聚、放鬆身心的好選擇。

(三)市區都會景點：

過年期間可前往全桃園最大、首都級的生態公園八德區「大湳森林公園」，園區內有新開幕的「八塊厝民俗藝術村」；或是走訪全新開幕龍潭區的「臺灣客家茶文化館」，順遊「龍潭大池」體驗天鵝船遊湖、賞大池浪漫夜景。

三、桃園春節期間會有哪些活動？

(一)今年桃園春節期間以「點亮客家小鎮」為主軸，其中桃園燈會將於2月1日至12日在楊梅富岡舉辦，展區由富岡火車站為起點，民眾可沿著富岡老街、伯公岡公園、民生池埤塘與富岡運動公園賞燈，透過光影科技與傳統燈藝，詮釋客家、鐵道、茶葉等在地客庄意象，為即將於8月11日登場的「世界客家博覽會」提前暖身。

(二)春節期間，楊梅有客庄街景藝術裝置，元宵節則結合楊梅流傳近百年的「初十二花燈迎媽祖遶境」慶典，不但有熱鬧歡樂的踩街表演活動，更有台灣傳統戲曲將於地方傳統戲台演出，搭配猜燈謎、手作客家小吃牛汶水等元宵節習俗，邀請大家共同來楊梅富岡作客。

(三)同為客庄的龍潭，除有浪漫藝術燈海供民眾春節過年賞燈，元宵節還有「迎古董接財神繞境祈福」活動，民眾祈求新年富足之餘，可前往龍潭感受客庄年節氛圍與茶文化的薰陶。

▲今年農曆春節連假，大溪區的「大溪老街」是遊客最愛之一。（圖／翻攝自觀旅局即時影像）

四、比較多遊客的景點，市府觀旅局會有哪些交通便民措施安排？

桃園市觀旅局強調，桃市有4條台灣好行路線，包括有大溪快線、小烏來線、石門水庫線與東眼山線，串聯重要交通節點和熱門觀光景點，包括大溪老街、小烏來、石門水庫及東眼山，從初二開始行駛假日班表，旅客可多多利用台灣好行旅遊專車，免除塞車之苦，如想多次上下車，可於上車後向司機購買優惠一日券，順道參訪其他隱藏版人氣景點，諸如大溪老茶廠、角板山行館、龍潭十一份文創園區、石門山、龍潭大池南天宮與五路財神廟等。