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「東森廣場」春節無休！變身遊樂場陪大小朋友樂翻天　美食街親友聚餐好方便

▲▼東森廣場春節不打烊，更設置摩天輪、海盜船，變身遊樂場供大小朋友玩樂。（圖／東森購物提供）

▲「東森廣場」新開幕，農曆春節10天連假特別在廣場上設置了迷你摩天輪、海盜船等遊樂設施，開放給消費民眾帶小朋友搭乘，宛如變身成小型遊樂園。(圖／東森購物提供，下同)

消費中心／台北報導

東森購物春節不打烊！農曆春節10天連假今(20日)天開始，看準新年正是家人團聚、親子出遊的時刻，新開幕的「東森廣場」特別在廣場上設置了迷你摩天輪、海盜船等遊樂設施，開放給消費民眾帶小朋友搭乘，宛如變身成小型遊樂園，現場還有購物花車，提供東森購物數十種自營商品，下殺3折起。為服務消費者，春節10天假期，東森廣場除了除夕當天美食街、點8號營業至下午2:00，東森寵物、慈愛動物醫院及全家便利商店營業至下午5點，其餘日期包括東森寵物美容、慈愛動物醫院每日11:00到21:00均正常營業。

▲▼東森廣場春節不打烊，更設置摩天輪、海盜船，變身遊樂場供大小朋友玩樂。（圖／東森購物提供）

▲東森廣場在春節期間設置摩天輪及海盜船兩組遊樂設施，「迷你摩天輪」的高度有六米，相當是兩層樓高，夜晚點綴上燈光後，格外夢幻迷人，讓東森廣場成為新北市一處新的熱門打卡點。

「東森廣場」位在新北市中和區，靠近環狀線景平站，佔地利之便，自12/15開幕以來，成為新北市民最新的逛街打卡熱點，繼耶誕節設置旋轉木馬引起民眾注目後，趁著農曆年10天假期，再設置摩天輪及海盜船兩組遊樂設施，1/21(六)到1/29(日)11:00-20:00提供給民眾搭乘，「迷你摩天輪」的高度有六米，相當是兩層樓高，「迷你海盜船」擺盪的高度雖不高，但些微的刺激程度讓小朋友玩得十分開懷，遊樂設施在夜晚點綴上黃色的亮燈後，格外夢幻迷人；讓東森廣場成為新北市一處新的熱門打卡點。

「東森廣場」全年無休，春節假期10天，除夕當天美食街、點8號營業至下午2:00，東森寵物、慈愛動物醫院及全家便利商店營業至下午5點，其餘時間每日11:00到21:00正常營業，方便過年期間家中不想開伙或是有毛小孩的民眾，可與家人、朋友一同到「東森廣場」逛街聚餐，也可帶家中寵物到東森寵物美容洗澡。現場更推出購物花車，提供多種商品以破盤價優惠給消費者，例如PUMA排汗衫$269、晶華酒店五星級清燉牛肉麵$99、ZWILLING德國雙人日式廚刀$699等。
東森購物過年不打烊！今年春節連假長達10天，消費者回鄉過年及拜訪親朋友好友機率大增，當然少不了要帶上一份年節好禮，東森購物網集結上千款「排隊名店」春節禮盒，甜點、南北貨超澎湃，過年期間快配及超取商品皆提供正常出貨，消費者只要上網一指訂購，就能準備好過年伴手禮。


▲東森購物線上年貨大街提供數百款春節禮盒，甜點、南北貨品項豐富，且全年不打烊，過年期間快配及超取商品提供正常出貨，消費者只要上網一指訂購，滿足各種生活送禮需求。

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