問鼎2024／柯文哲塔羅占卜「戀人牌正位」　命理師曝2關鍵時間

▲柯文哲在2024總統及立委選戰中的動向備受關注。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民眾黨主席柯文哲卸任台北市長後，專心擔任民眾黨主席。年前柯參與喜劇節目錄製，公開向市議員王世堅喊話「希望他2024將總統票投給自己」，引發熱議。針對柯文哲的新年運勢，命理專家小孟老師透過塔羅占卜，為柯抽出「戀人」正位牌，代表柯問鼎總統大位，必須找到自己命中註定的貴人。

為解析藍綠政治人物新年度流年運勢，《ETtoday新聞雲》在農曆春節前訪問小孟老師，點評包括副總統賴清德、新北市長侯友宜、鴻海集團創辦人郭台銘、民眾黨主席柯文哲等政壇要角的兔年新運勢。

▲小孟老師透過塔羅占卜、星象學解讀政壇大咖新年運勢。（圖／小孟老師提供）

小孟老師為柯文哲抽出「戀人」正位牌，他表示，這代表柯文哲需要找到自己命中註定的貴人，可能是他身邊的副手；從星座來看，柯文哲的星座是獅子座，獅子座的木星將在2023年5月進入官祿宮，名聲、地位都會往上走，而火星則進入人脈相關的宮位，代表人脈、人際關係「整個都上來」，可能在這個時期遇到貴人，而在7月份水星進入本命宮，代表如魚得水的意味。

不過，小孟老師指出，對比新北市長侯友宜的星座雙子座將在2023年運勢大開，雙子座的運勢仍然強過柯文哲的獅子座，柯文哲想要反敗為勝，必須找對副手，其是否能如願挑戰總統大位，關鍵也在於他的副手。

至於副手要找什麼樣類型的人，小孟老師提出兩方向建議說，柯文哲生肖屬豬，2023年會走大運，建議他可以找生肖屬虎的鴻海集團創辦人郭台銘，不過要小心，豬怕老虎，老虎會把豬吃了，兩人應該互相尊重，若順利的話，柯文哲將會獲得「大靠山」，不再僅只靠自己的嘴巴，兩人更可以分別爭取藍、綠票源；但若找不到郭台銘怎麼辦？小孟老師建議，倘若如此，建議柯文哲找身段比較柔軟、柔情的女孩子，可與他的性格互補。

▲小孟老師認為郭台銘、柯文哲合作「虎豬配」可望互相尊重。（資料照／記者林敬旻攝）

▲小孟老師為柯文哲抽出「戀人牌」。（圖／小孟老師提供）