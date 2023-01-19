強化民眾防災意識　南消五大配合小王子飯湯進行防火宣導

▲台南市消防局第五大隊保西分隊，在歸仁區民權北路黃昏市場旁的阿宏飯湯，辦理119九擴大防火宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第五大隊保西分隊，在歸仁區民權北路黃昏市場旁的阿宏飯湯，辦理119九擴大防火宣導，消防局表示，時近歲末寒冬，民眾用火、用電的機會增加，為落實防火宣導教育，增加民眾火災憂患意識，有效遏止火災發生。

保西分隊今年特別結合由藝人台語歌手吳俊宏所經營的阿宏飯湯，共同辦理此次宣導活動，外號豪記小王子的吳俊宏表示，為了響應消防局每年的119擴大防火宣導，19日上午11時19分有119碗招牌飯湯，原價75元特別限量特價19元，除了特價飯湯之外，完成宣導闖關活動即可獲得精美小禮物；現場除展示各種防火宣導看板外，並由專人解說各種防災防火常識，保西分隊另有準備有獎徵答，吸引熱情民眾熱情參與。

台南市長黃偉哲指出，希望透過這次119擴大防火宣導活動，讓民眾加深印象，同時也將所獲得的防火知識帶回家中與家人分享，讓防災教育的網絡能夠無限延伸，也感謝社會大眾對消防及防災的支持與奉獻。

消防局局長李明峯表示，此次活動特別針對田野禁止引火燃燒、安裝住警器、用火用電安全、爐火烹調安全、家中雜物不堆積避免釀成災害等加強宣導，希冀由此次活動，強化提昇民眾防火、防災能力及知識。