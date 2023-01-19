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台南安南區爆炸原因曝　南消查出熱風烤箱加熱金屬工件引爆

▲台南市安南區日前發生一爆炸案，消防局火調科查出，係熱風烤箱加熱金屬工件及鋁粉等，於加熱作業過程中引起爆炸事件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安南區日前發生一爆炸案，消防局火調科查出，係熱風烤箱加熱金屬工件及鋁粉等，於加熱作業過程中引起爆炸事件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區日前發生一爆炸案，將工廠外牆炸出1個9平方公尺大的洞，台南市消防局火調科查出，係熱風烤箱加熱金屬工件及鋁粉等，於加熱作業過程中引起爆炸事件。

您知道嗎，鋁粉等禁水性物質、易燃性金屬粉塵，如未依規範之安全方式進行處置、儲存或處理將可能發生爆炸進而引起火災！消防局請作業場所（工廠）務必依照安全資料表（SDS）規範方式進行處置或儲存，以避免發生爆炸引起火災。

▲台南市安南區日前發生一爆炸案，消防局火調科查出，係熱風烤箱加熱金屬工件及鋁粉等，於加熱作業過程中引起爆炸事件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局指出，近日於台南市安南區發生一起熱風烤箱加熱金屬工件及鋁粉等，於加熱作業過程中引起爆炸事件，消防局119指揮中心受理時，報案人指出，工業區科技工廠發生爆炸，火警警鈴正發出警報中，工廠3樓有玻璃碎片等炸開飛到地板…，消防局受理後立即派遣4個分隊前往搶救，到達時道路掉落許多玻璃碎片等，所幸火勢侷限，但卻造成壓力釋放，產生機械性破壞。

▲台南市安南區日前發生一爆炸案，消防局火調科查出，係熱風烤箱加熱金屬工件及鋁粉等，於加熱作業過程中引起爆炸事件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局火災後調查，發現係工廠進行熱風烤箱烘乾作業發生爆炸，而烤箱內部烘乾物品有金屬工件及鍍層物及相關未知之易燃性金屬粉末等，查詢鋁粉安全資料表（SDS），鋁粉具有遇水產生氫氣易燃氣體、暴露在空氣中會自燃及粉塵與空氣可形成爆炸性混合物等特性，相關易燃性金屬粉末亦有相似之特性，建議可採取下列安全的方式進行處置、儲存或處理，以防範爆炸發生：
一、注意防潮，不得與水接觸，建議可於惰性氣體中處置。
二、遠離明火、過熱及熱表面等火(熱)源。
三、容器緊閉，存放於乾燥、陰涼且通風良好處。
四、避免與強酸、強鹼、醇類、鹵素及二氧化碳接觸，以免引發化學反應，造成危害。
市長黃偉哲提醒工廠或倉庫等管理權人，對於原料或貨品應儲存於合法建築物內，勿儲存於違法之簡易鐵皮建築物內，特別是不要大量儲存，建議分散儲存於較小面積之防火區劃空間內，以避免大規模火災之發生。對於蓄積之金屬粉末，應隨時清理，避免造成蓄積，引發化學反應造成燃燒或爆炸。

▲台南市安南區日前發生一爆炸案，消防局火調科查出，係熱風烤箱加熱金屬工件及鋁粉等，於加熱作業過程中引起爆炸事件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局李明峯局長提醒工廠或倉庫等管作業人員，對於危險物品之處置或儲存，請依安全資料表(SDS)規定事項確實落實執行，切勿便宜行事，防火管理人請落實執行防火管理有關事項，以防範爆炸或火災發生。

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