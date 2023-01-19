歡喜兔年迎新春　南消宣導防火防災吸睛出奇招

▲台南市消防局第六大隊和緯分隊迎接農曆新年，在消防分隊門口布置創意裝置，教導民眾用火用電安全觀念，同時出動「救援小英雄-安寶」，一同陪大家歡喜慶新年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第六大隊和緯分隊迎接農曆新年，在分隊門口布置創意裝置，教導民眾用火用電安全觀念，宣導布景延續去年中秋節利用訓練假人化身腸兒、慾吐（取嫦娥、玉兔諧音）獲熱列迴響，今年金兔年再次裝扮「慾吐」及「孕吐」以詼諧方式變身宣導，同時出動「救援小英雄-安寶」，一同陪大家歡喜慶新年。

鑒於這兩年民眾在疫情肆虐下生活較為緊繃，這次利用訓練假人，穿上疫情期間消防救護人員的防護衣，意涵是提醒民眾雖疫情有稍加趨緩，但防疫意識仍不能鬆懈。假人應景戴上兔耳朵象徵年度吉祥喜慶，只要我們能做好防疫措施，也能像兔子一樣開心活潑生活。

同時在和緯消防隊的消防救災車上，都佈置各種造型的兔寶寶娃娃，也代表著熱鬧與團圓氣氛。另外，今年和緯消防人員還改造一台真實版的「安寶」救護車，藉此吸引大、小朋友的目光，來宣導重視救護車不濫用的問題。

台南市長黃偉哲表示，消防局第六大隊和緯消防分隊，每逢節慶都會在門口布置應景裝飾，總能吸引民眾目光，且在網路上造成話題。在吸引民眾目光並加以強化消防宣導，深植消防安全觀念於市民朋友心中。

消防局長李明峯指出和緯分隊同仁發揮的創意靈感，利用訓練用汱換的防護衣，及待報廢的勤務車呈現的創意宣導，能讓民眾多一分鐘停留，就會有多一分的深刻印象，以達到更好的宣導目的，也讓市民朋友平安歡喜過新年。