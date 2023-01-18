移民署與新住民歡喜迎兔年　 攜手警政宣導年節防詐防竊防災

▲移民署南區事務大隊台南市第一服務站，利用過年前夕辦理家庭教育課程，加強防詐等犯罪宣導，讓新移民過好年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

移民署南區事務大隊台南市第一服務站，利用過年前夕辦理家庭教育課程，除了邀請府東戶政事務所駐點宣導新住民國籍歸化外，也邀請台南市警局婦幼隊分享最新詐騙案例，尤其年關將近，詐騙手法可能推陳出新，以獨創防詐「五不」口訣加強宣導。

本次參與課程對象，皆為初次辦理居留證的新住民朋友，台南市第一服務站還特別贈送「兔子」造型的手工皂，以「玉兔迎春、好運倍增」祝福每位遠渡重洋的外來人口，讓第一次在台過年的新住民朋友感受濃厚過年氣氛。

來自越南的新住民小玉分享，在越南文化的12生肖中沒有「兔」，而是改成了「貓」，至於確切原因眾說紛紜、已不可考，因此2023年在台灣迎「兔」年，在越南則為「貓」年，為他們獨有的文化；課堂中來自不同國家的新住民也熱絡交流彼此的傳統習俗，「來參加這個課程長知識了!」菲律賓籍蒂蒂表示初次來台剛好碰到年節，感謝移民署辦理的課程對我們來說既實用又有趣！

台南市警婦幼隊指出，年節期間至市場或各大賣場採買過節用品、年貨的民眾增多，人潮擁擠之處，也容易成為竊賊下手的目標，特別提醒新住民朋友出門要注意隨身包包，避免穿戴顯眼的貴重飾品；另切記防詐五「不」妙計：「不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料」，新住民朋友們一定要保管好個人證件，不可隨意借他人使用，提高警覺，安心過好年。

台南市第一服務站主任林志鴻則提醒，春節期間，在台居留的新住民如果居留證效期到期，在假期過後的第1個上班日，務必到移民署各直轄市、縣（市）服務站辦理延期居留，只要在當天完成申請，都不算逾期居留；如果是來台就學的外籍學生，也可以直接上網申辦延期居留。另新住民在台若有任何問題，可多加利用外來人士在台生活諮詢服務熱線，手機直撥「1990」，不但免付費還提供多國語言服務。