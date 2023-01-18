雲林再現巨無霸高麗菜　二崙鄉1分多田地僅種出800顆

▲二崙鄉廖姓菜農站在高麗菜田中，有身體被縮小的錯覺。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

迎來秋冬季後即是高麗菜盛產期，一顆高麗菜一般2-3台斤，來自澎湖的品種「巨無霸高麗菜」整整大了10倍之多，雲林二崙鄉一名菜農一分多地僅種出約800顆，產量少相對身價不菲，但廖姓農民說，種植是出自於好奇，一顆僅開價500元隨便賣。

巨無霸高麗菜多年前在雲林首次出現時，是由口湖鄉前鄉長蔡永常所種植，近年於莿桐鄉等地區偶爾有農民少量種植，相當罕見。二崙鄉一處產業道路近日擺了張桌子，紙牌寫著巨無霸高麗菜，讓此品種再度吸引眾人目光，民眾發現該農民所種植的高麗菜照顧得很漂亮，傳出後不少人特地前往購買。

▲巨無霸高麗菜與一張百鈔放一起，宛如是縮小版玩具鈔。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

廖姓農民表示，朋友拿到種子育苗後，一開始基於好奇心拿來種，因為是種在網室裡面，脆度甜度都會較高，生長期一般的高麗菜約70天左右，而巨無霸大概需4個多月至5個月，日前開始陸續採收，因體積大所以間隔距離較寬，目前種植約1分多土地面積，產量總共才800顆左右，每1顆至少重約20台斤，1顆要價500元隨便賣。

▲二崙鄉一處產業道路近日擺了張桌子，紙牌寫著巨無霸高麗菜，讓此品種再度吸引眾人目光。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



廖姓農民說，第一次嘗試栽種果然沒令人失望，成就是巨無霸真的「很大」，他說，煮的方式與一般的高麗菜煮法都一樣，確實現在較罕見，吸引不少過路人下來參觀。

▲巨無霸高麗菜每一顆的生長空間都需要很大，一分多的田地僅能種出800顆。（圖／記者蔡佩旻翻攝）