張善政率領一級主管向市府同仁辭歲　發放兔年新春福袋

▲桃園市長張善政19日率市府一級主管向同仁辭歲，並祝福「兔躍新程」、邁向嶄新里程碑。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

農曆春節將屆，今（19）日是春節前最後上班日，桃園市長張善政一早率領市府一級主管向市府同仁辭歲，同時發放兔年新春福袋給市府同仁、志工；張善政受訪時被問到行政院內閣即將改組的看法時指出，內閣改組是行政院的權限，政治人物應該有個觀念，「不在其位不謀其政」，尊重他們的選擇跟決定。

▲桃園市長張善政今天一早向市府同仁辭歲，並贈送「兔躍新程」新春福袋給同仁。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政今天上午先在市府一樓大廳向同仁辭歲，同時發送兔年新春福袋給市府同仁、志工等工作夥伴，後續到各局處逐一辭歲，這也是張善政上任以來首次向市府同仁辭歲。張善政表示，農曆春節將至，在年前最後上班日向市府各局處的同仁、志工與洽公市民等拜個早年，祝福大家新年快樂、身體健康、兔年行大運。

張善政還說，今年適逢兔年，兔子跳得很高、充滿活力，因此今年特別以「兔躍新程」來祝福市民朋友，希望在新的一年，每個人都如兔子般有活力、活潑，邁向人生、家庭及事業的嶄新里程碑，想要結婚、成家及事業更上一層樓的朋友都能如願展開人生新頁。

▲桃園市長張善政對於內閣即將改組提出「不在其位不謀其政」的看法。（圖／記者沈繼昌翻攝）

媒體聯訪時，詢問對內閣改組有什麼看法？張善政說，內閣改組是行政院的權限，政治人物應該有個觀念「不在其位不謀其政」，所以尊重他們的選擇跟決定。

媒體還提問，農委會認定在宏碁任職的報告抄襲，昨天張回答選完再炒這個議題沒有意思；張善政強調，「我覺得這個計畫當初的意義就是要去找國外先進資訊給國內參考，當然要引用國外的資料，不然要怎麼樣呢？計畫目的就這個樣子，我覺得還是在做選舉時的操作，非常遺憾。我覺得宏碁會就法律等各方面基礎去向農委會處理，我本人不會再理會這個事情。我上任後每天心裡面想的都是我們的市政問題，沒有時間也沒有心思再去理會這種無聊的事情。」