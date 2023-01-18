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兌現選前政見！張善政加碼桃園「多1胎加1萬」　三節禮金也提高

▲▼桃園生育津貼「多一胎加1萬」正式上路，加碼「5歲幼兒免學費」。張善政。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政兌現選前政見，生育津貼「多一胎加1萬」正式上路，加碼「5歲幼兒免學費」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、蔡怡萍／桃園報導

桃園市長張善政選前提出政見，打出「多一胎加1萬」、提高長者三節禮金，今（18）日上午張主持市政會議，表示市府提出生育津貼、長者三節及重陽禮金等新措施，其中為鼓勵生育第2、3胎，推出加碼新制「多一胎加1萬」的生育津貼政策，若為雙胞胎、三胞胎者則每名額外加碼1萬元；此外，長者三節禮金也自今（2023）年起從2000元調高至2500元，同時刪除排富條款規定。

張善政指出，預算不足的部分將提交議會辦理墊付案，並請社會局儘速修正「桃園市生育津貼發放作業要點」及作業系統，以及修訂「桃園市重陽敬老禮金發放作業要點」，及早完成相關行政作業。

張善政強調，他上任後市府團隊除積極兌現選前承諾外，在教育方面，還包括推動全市國中小學營養午餐免費，以及5歲幼兒免學費等政策，減輕家長負擔。

▲張善政探視祝福元旦寶寶。（圖／市府提供）

▲張善政探視元旦寶寶，並兌現選前政策提高生育補助。（圖／市府提供）

社會局表示，去（2022）年桃園的生育率為六都之冠，但近年生育率仍持續下降，過去桃園推出生育津貼每胎3萬元、雙胞胎每名3萬5000元、三胞胎每名4萬5000元的政策，經統計，近幾年每年平均都有逾2萬名新生兒在桃園出生設籍，其中生育第一胎最多。

為加強鼓勵生育，桃園市府提出加碼新制「多一胎加1萬」的生育津貼，凡兒童於桃園初設戶籍及父母其中一方設籍滿1年以上，第1胎補助金額3萬元、第2胎補助4萬元、第3胎(含)以上補助5萬元；若為雙胞胎或三胞胎者，每名額外加碼補助1萬元，新生兒於2022年12月25日（含當日）後出生者均適用「多一胎加1萬」生育津貼新制，希望能為年輕家庭減輕育兒負擔。

社會局也說明，年滿65歲以上長者，今年將三節禮金從2000元調高至2500元，並刪除原排富條款規定，讓原來申報綜合所得稅率在20%以上的長者也能享有禮金。

▲▼桃園生育津貼「多一胎加1萬」正式上路，加碼「5歲幼兒免學費」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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