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消防節前夕饒慶鈴送晚點慰問　贈郭台銘、王金平聯名限量紅包

▲饒慶鈴送晚點慰問執勤同仁辛勞。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲饒慶鈴送晚點慰問執勤同仁辛勞。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣縣長饒慶鈴於119消防節前夕18日晚間偕同消防局長管建興，前往消防局119救災救護指揮中心、台東大隊、特搜分隊、台東分隊及安檢分隊，慰勉基層消防、救災救護義消及防災義消辛勞，在寒冷夜晚送上暖心夜點慰勞值勤的每位同仁。同時轉致贈由全國義消總會長王金平、顧問郭台銘聯名為義消準備的「國泰民安 守護台灣」限量200元紅包。

饒慶鈴提到，感謝局長管建興及義消總隊總隊長邱榮賢的領導下，近年努力充實相關救災救護裝備、落實消防人員扎實的訓練，讓台東縣在消防救災救護能力方面在全國名列前茅；尤其在緊急救護工作上，台東縣OHCA急救成功率為非六都城市第1名，每3個OCHA患者，我們就能救回1個人，在去年更榮獲第5屆政府服務獎的殊榮，肯定每一位消防義消們的付出與努力。

▲饒慶鈴送晚點慰問執勤同仁辛勞。（圖／記者楊漢聲翻攝）

管建興說明，消防人員一直以來都是在防災、救災、救護的最前線人員，為了讓社會大眾過個平安快樂的春節假期，台東縣消防局除了在春節前加強各項防火教育宣導及進行公共場所安全檢查外，亦特別加強各項救災救護車輛、裝備器材之保養檢查及整備工作，消防人員春節期間全年無休全力戒備，有信心做好春節期間各項緊急救災救護及為民服務工作。

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