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她年終遭大砍一半　苦惱「父母紅包能縮水嗎」！過來人曝經驗

▲▼ 過年發紅包,紅包 。（圖／記者嚴云岑攝）

▲她年終遭砍一半，苦惱「父母紅包能縮水嗎」。（圖／記者嚴云岑攝）

網搜小組／趙蔡州報導

農曆春節即將到來，對於許多上班族來說，「過年發紅包」真的是一筆不小的開銷。一名網友求助，由於今年年終獎金跟去年相比「砍了一半」，導致包紅包會有不少壓力，讓她非常煩惱「包給父母的紅包可以縮水嗎」，貼文一出立刻引發網友熱烈討論。

原PO在批踢踢表示，她今年的年終獎金，跟去年相比「砍了一半」，由於她每年都會包紅包給爸爸、媽媽、外婆、爺爺、奶奶以及妹妹，目前預計外婆、爺爺及奶奶的紅包一定會縮水，而妹妹雖然去年大學畢業了，但她之前答應一定會包，縮水比例跟爺爺奶奶一樣。

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原PO直言，她現在最頭痛的是爸媽的紅包，想詢問版上的大家如果遇到年終發很慘，包給父母的紅包也會跟著縮水嗎，「好怕他們看到紅包的金額會很失望，但又想為自己的荷包著想」。

▲▼年終被砍半…她煩惱「父母的紅包能縮水嗎？」 過來人吐真話。（圖／翻攝自批踢踢）

▲▼年終被砍半…她煩惱「父母的紅包能縮水嗎？」 過來人吐真話。（圖／翻攝自批踢踢）

▲網友回應。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出引發網友熱烈討論，有人認為不能縮水，「傳統上紅包好像不能縮水，最少也要持平」、「傳統上紅包不能縮水，所以一開始就要量力而為，不能包太大包」、「最少要持平，或者先跟家人溝通一下」、「保護費想降，想被掀攤子」、「我家縮水絕對被我媽罵，說習俗不能縮水」。

也有許多人認為，紅包可以縮水，「量力而為，正常父母能體諒的」、「沒錢就縮水阿，紅包本來就看能力心意，不要充胖子」、「好好說最近比較辛苦，父母都會體諒啦」、「包這種多餘的東西，就是有多少能力做多少事，沒必要打腫臉充胖子」、「說紅包不能縮水也太迷信了吧」、「紅包縮水又怎樣，什麼年代了還在傳統」。

也有人分享，「我有縮水過，剛開始兄弟姊妹之中，是我先出來工作，所以包比較多，後來其他人也開始包，說要大家包一樣，就跟著別人數字包」、「我都是看每年的工作收入決定紅包的，生病待業的時間完全沒有包」、「每年固定金額，讓長輩知道你每年都過的很好，這樣最能讓長輩放心」。

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