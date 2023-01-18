紅包能不能發1000！新鮮人問長輩「70%都搖頭」　原因讓他傻眼

▲紅包到底能不能發1000元，他問長輩「竟7成說不行」。（示意圖／記者陳俊宏攝）

網搜小組／趙蔡州報導

農曆春節即將到來，對於許多上班族來說，過年期間最大的開銷，莫過於「發紅包」。一名網友表示，他剛出社會工作一年，今年要發紅包給親戚小孩了，以往知道紅包要發雙數，但究竟能不能包1000元呢，他詢問長輩親戚朋友意見，3成認為可以，但7成認為不行，「所以想問，鄉民們看法如何？」

原PO在批踢踢表示，他出社會工作一年了，這次過年要準備發紅包給親戚小孩，以往都知道發紅包「要發雙數」，但究竟能不能發1000呢，我問了長輩親戚朋友，有3成認為可以，但7成認為不行，認為可以的理由是，覺得1000元算是10張100元，認為不行的理由是，覺得1就是單數，所以不行。

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原PO疑惑說，由於自己也曾收過1000元紅包，所以想詢問廣大鄉民的看法如何，「紅包到底能不能發1000元」，「認為不行的，我想額外問，那包1萬也算單數嗎？」

▲網友回應。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「一直都包1000，沒想過這問題，有就好，還嫌棄啊」、「當然可以包1000，不然就拉倒」、「小屁孩200就夠了」、「親戚小孩一律200到600」、「感情好都6000，路人600就可以了」、「這種沒有任何益處的習俗趁早消失好，有給就很好了，還嫌1000不好喔」、「如果1000不行，沒道理1萬可以啊」。