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侯友宜親驗收！新北金山磺溪40號橋　農曆年前1／18開放通車

▲新北金山磺溪四十號橋 農曆年前1／18開放通車。（圖／新北市工務局提供）

▲新北金山磺溪40號橋，農曆年前1月18日開放通車。（圖／新北市工務局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府為改善金山區磺溪40號橋橋齡老舊及結構強度不符合規範的問題，養工處完成橋梁改建工程。市長侯友宜今（18日）前往視察後隨即開放通車，侯友宜表示，磺溪40號橋改建工程在農曆春節前完工，不但提升橋梁結構耐震性能，也讓用路人在春節出遊踏青時，可以享受更安全、舒適的通行環境。

侯友宜表示，磺溪40號橋連接金山市區與北海岸風景區，舊橋橋齡迄今已有51年，除橋梁結構強度已無法符合現行規範外，橋梁梁底高程也不足，影響磺溪排水防洪。為解決此情形，市府特別向中央爭取經費，總經費約1.38億元辦理舊橋改建，感謝交通部公路總局、內政部營建署與經濟部水利署第十河川局共同補助。工務局今天特別邀請市長到場「驗收」，確認工程已如期如質完工，正式宣布開放新橋通車。

▲新北金山磺溪四十號橋 農曆年前1／18開放通車。（圖／新北市工務局提供）

▲新北市長侯友宜18日前往視察後隨即開放通車。

工務局長祝惠美說明，改建後的磺溪40號橋採預力混凝土結構，並配合水利署河川局「磺溪治理計畫」，將橋梁梁底抬高至1.9公尺，落墩數量由原來的3支墩減少為1支墩，解決排水斷面不足的問題。改建後橋身長達82公尺、寬度拓寬至15公尺，並於兩側增設慢車道，提供市民更完善順暢的通行動線。

此外，為了讓重生的40號橋能延續地方記憶，經過各里辦公室投票表決，考量長久以來「40號橋」這個名字已深深烙印在居民心中，選擇不更換橋名繼續替金山服務。在橋名牌設計上，因橋梁座落於金山區，擁有自然景觀優勢，故橋名牌融合金山地形及太極旋轉意象，字樣以黑底金字現代感融合隸書古典之美，呈現地方人文特色。

▲新北金山磺溪四十號橋 農曆年前1／18開放通車。（圖／新北市工務局提供）

▲改建後的磺溪40號橋採預力混凝土結構。

養工處補充，40號橋可通往法鼓山、金山老街、朱銘美術館等觀光旅遊景點，在農曆春節連假前以嶄新風貌亮相，期待遊客造訪金山來一段文藝之旅，將北海岸美景盡收眼底。工程完工後不僅有效提升橋梁防洪能力及耐震能力，也增加金山當地交通服務水準、刺激在地經濟消費，讓附近居民及遊客，都能體驗更安全完善的用路環境。

▲新北金山磺溪四十號橋 農曆年前1／18開放通車。（圖／新北市工務局提供）

▲新北金山磺溪四十號橋 農曆年前1／18開放通車。（圖／新北市工務局提供）

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