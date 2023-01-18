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除夕、初一路邊停車格不收費！　7張圖看懂新北春節交通資訊

▲▼ 新北春節交通資訊 。（圖／新北市府交通局提供）

▲新北春節交通資訊。（圖／新北市府交通局提供，下同）

記者崔至雲／新北報導

春節連續假期即將到來，新北市交通局推出「新北市春節連假交通懶人包」，提供春節期間新北市境內國道匝道管制、易壅塞路段、風景區及廟宇大眾運輸，其中，除夕、初一新北市全市路邊收費停車格暫停收費，讓民眾可以安心出遊。

今年春節假期共10天，各風景區預計湧現大量人潮，新北市全市路邊收費停車格於除夕、大年初一這兩天全面暫停收費，其餘連假期間，商圈、老街及觀光風景區等假日收費路段維持收費，以提升車位周轉率。

▲▼ 新北春節交通資訊 。（圖／新北市府交通局提供）

交通局交通安全科科長林碧芬提醒，1月22日（初一）至24日（初三）每日5時至12時，國5石碇及坪林南向入口匝道封閉管制，建議往宜蘭方向用路人避開封閉時段或改行駛台9線。另1月20日(小年夜)至1月29日（初八）每日0時至5時國道全面暫停收費。建議民眾1月22日（初一）至24日（初三）南下中午後出發，1月24日（初三）至29日（初八）北上則中午前出發，避開車潮；提醒用路人出發前收聽警廣或利用1968網站、App查詢最新路況。

▲▼ 新北春節交通資訊 。（圖／新北市府交通局提供）

客運部分，本次春節連假共有87條國道客運提供平日優惠價或原票價85折優惠，並有49條台灣好行路線使用電子票證可享半價優惠，且若使用電子票證搭乘國道客運路線、臺鐵、高鐵後，於10小時內轉乘在地客運路線，享在地客運一段票或基本里程免費優惠，市民可多加利用。

另2023新北燈會將於1月26日至2月12日在新北大都會公園幸福水漾園區舉行，交通局建議民眾多加利用大眾運輸前往賞燈，掃描「新北市春節連假交通懶人包」QR Code連結進入新北市政府民政局網站，查詢活動最新消息。

▲▼ 新北春節交通資訊 。（圖／新北市府交通局提供）

▲▼ 新北春節交通資訊 。（圖／新北市府交通局提供）

▲▼ 新北春節交通資訊 。（圖／新北市府交通局提供）

▲▼ 新北春節交通資訊 。（圖／新北市府交通局提供）

 

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關鍵字：

除夕初一停車新北春節交通懶人包

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