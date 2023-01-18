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林濁水稱訪新加坡從「疑美論」出發　侯友宜：新北密切與國際交往

▲▼ 新北市長侯友宜 。（圖／記者崔至雲攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜近期傳出將出國訪問，外界認為是明年大選的起手式；前立委林濁水則諷刺，補課之旅首站選在新加坡，完全是從「疑美論」出發。對此，侯友宜回應，新北市是台灣的縮影，城市外交從他上任以來都是積極與國際接軌，希望帶動國際間互相學習，讓大家看得到新北市。

對於侯友宜傳出將出訪新加坡，林濁水指出，新加坡是一個安全仰賴美國，但經常和美國唱反調的國家，這國家又喜歡作兩岸的中介。他認為，所以侯友宜以新加坡作第一站，既合乎國民黨的口號，又可以突出自已強調「不做強國籌碼」的味道，但他也質疑，「那麼是不是放棄國民黨強調的親美路線？」

侯友宜表示，新北市是一個大城市，它也是台灣的縮影，400萬人口有很多的城市外交要緊密要結合，這幾年雖然有受到疫情的影響，但是透過實體、線上，新北還是密切與國際交往。

侯友宜說，這段期間，新北與菲律賓、美國、德國等國家在城市外交上都有互相往來、討論，針對SDGS的17項指標如何共好、紐約VLR開箱文等也是全國第一個。

侯友宜強調，新北市就是台灣的縮影，對於城市的外交從他上任以來到現在都是積極密不可分，積極與國際接軌，希望可以帶動國際之間互相學習，讓大家看到新北。

媒體追問，最近是否有規劃其他出訪行程？侯則說，面對所有城市外交，新北市都是不斷的跟友好姐妹城市互相學習交往，這些都會不斷往前推動。
 

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