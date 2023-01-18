　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭綠營黨內圍剿　王世堅親吐內心話：昔「打馬屠龍」今成叛徒

▲▼王世堅聯訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台北市議員王世堅。（圖／記者呂佳賢攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨台北市議員王世堅因多次針對黨內問題評論，引發黨內部分人士及基層黨員不滿，呼籲開除其黨籍。對此，王世堅17日表示，從前總統馬英九到前台北市長郝龍斌，他都可以說是「打馬屠龍」，但自從他評論了行政院長蘇貞昌以後就被視為叛徒，更感嘆早在九合一大選前，就將憂慮傳達至黨內高層，可惜卻變成他在批評民進黨。

王世堅17日在節目《鄭知道了》中表示，九合一大選前一天，他在民進黨競選總部，利用吃粥的宵夜會議時間，將他的選情觀察與憂慮的部分，一五一十的在會議中提出來，「當場的高層包括主持人陳建仁、台北市長候選人陳時中，以及當時的競選總幹事吳思瑤等人都在現場，我講的話他們聽起來可能有些刺耳，但是我都有講出那些憂慮。」

王世堅補充，他還透過一位部長級的好友，將憂慮轉知給總統蔡英文，透過該位好友也收到了蔡英文的回覆，「所以我在選前，盡所有力量去告知，但不曉得從哪天開始，變成說我在批評民進黨。」

王世堅說，蘇貞昌擔任行政院長這4年，他還是小議員無法監督，可是他畢竟是繳稅的國民，因此他評論了蘇貞昌，「可自從我評論了以後就被視為叛徒」。

王世堅也回憶起他的從政過程說，從前總統馬英九到前台北市長郝龍斌，他都可以說是「打馬屠龍」；對於前台北市長柯文哲也是敢自誇「第一柯黑」，是第一個看清柯文哲真面目的人。

至於王世堅日前開嗆前新竹市長「不懂就閉嘴」，並讚8000萬的天母棒球場「可以做為全台灣的模範」，主持人鄭弘儀批評，「你沒有說兩個都是重建或兩個都是整修，你沒有啊！」，王世堅則激動解釋，「那12億我是說60萬，我從頭到尾就是這樣，即便語意有被誤解，為什麼要糾結在林智堅？然後幫他一個人，我幹嘛要幫他？」

ET快訊
烏克蘭直升機墜毀「基輔陷火海」　釀18死29傷
快訊／江小漁改標賣過期1年巴沙魚　負責人50萬交保
菜鳥空服員上班第1天就出包！飛機起飛「1動作」秒噴187萬
不滿妻子被包養！他關刀插嘴塞銅板奪命　下場慘曝
獨／殺已婚牙醫男友　小三抄佛經懺悔：他一直告訴我會離婚娶我
淫師「音樂課輔導」10多名女學生！　性愛片誤發群組
陪高層上床…金融OL「一發」被解鎖：床上可這麼久

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

名校學生淪街友！北市勞動局伸援手　「年節臨工專案」最高領1萬4

國慶展演無人機未先申請　NCC罰台灣希望創新60萬

農委會認定張善政抄襲　「公道自在人心」桃市府批：先射箭再畫靶

遭綠營黨內圍剿　王世堅親吐內心話：昔「打馬屠龍」今成叛徒

柯文哲問要不要經營民眾黨沙漠　蔡壁如：那得考慮我是不是仙人掌

兌現選前政見！張善政加碼桃園「多1胎加1萬」　三節禮金也提高

農曆年前6千元拿不到　李貴敏轟民進黨：心口不一、藉故拖延

全文／賴清德拋民進黨新使命「守護台灣」　4革新打斷手骨顛倒勇

NCC重罰民視周玉蔻〈辣新聞152〉7違規案共300萬元

仍想把柯文哲送進總統府　蔡壁如：但我不一定要進黨部或競辦

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

蒙古嬤來台入住墾丁海景房　見大海興奮尖叫嗨跳族舞！

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

吃火鍋驚見饒舌豆腐！　快嘴飆唱表情架式十足

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

網路自學種大麻變「絕命毒師」　流出恐供10萬人吸食...警傻眼

李泳知.朴載範合跳《MOMMAE》超辣　吐心聲「想都不敢想的事在發生」

名校學生淪街友！北市勞動局伸援手　「年節臨工專案」最高領1萬4

國慶展演無人機未先申請　NCC罰台灣希望創新60萬

農委會認定張善政抄襲　「公道自在人心」桃市府批：先射箭再畫靶

遭綠營黨內圍剿　王世堅親吐內心話：昔「打馬屠龍」今成叛徒

柯文哲問要不要經營民眾黨沙漠　蔡壁如：那得考慮我是不是仙人掌

兌現選前政見！張善政加碼桃園「多1胎加1萬」　三節禮金也提高

農曆年前6千元拿不到　李貴敏轟民進黨：心口不一、藉故拖延

全文／賴清德拋民進黨新使命「守護台灣」　4革新打斷手骨顛倒勇

NCC重罰民視周玉蔻〈辣新聞152〉7違規案共300萬元

仍想把柯文哲送進總統府　蔡壁如：但我不一定要進黨部或競辦

盤點女星神秘刺青更有魅力！韓韶禧腰間藏圖騰　Nana佈全身最震撼

男友深夜硬上「吐珍奶來潤滑」　妹子崩潰求饒！隔天慘發炎

信義鄉櫻花季19日起跑　草坪頭梅花、櫻花接力綻放

張惠妹放假2周回台東　高雄開唱前突無預警宣布喜訊！

生菜vs.熟菜誰營養？解答曝　這1種更能「預防心血管疾病死亡」

BTS JIMIN、BIGBANG太陽搶飛巴黎看秀　機場造型帥翻攻版面

《婆婆》鍾欣凌感謝月老賜老公　重回「霞海城隍廟」捧神像祈福

淡水「天元宮櫻花」開了！免費租提燈、花傘　新北第一櫻開5成

俄烏開戰後首次有烏克蘭高官死亡　直升機墜毀18死29傷

5歲女童放學遭外送員撞死！　他竟「拒叫救護車」繼續開去送餐

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

政治熱門新聞

2024民調民進黨逆轉！　34%賴清德、31.4%侯友宜、22.3%柯文哲

連戰揭「兩顆子彈」秘辛　陳水扁7點回應

國民黨大動作開鍘　一口氣開除11名議員黨籍

房貸族小確幸！過年後發錢月領房貸補貼　免申請直接入帳

賴清德：台灣沒有另外宣布獨立的必要

NCC重罰民視周玉蔻〈辣新聞152〉7案共300萬元

快訊／要領6千再等等！全民共享條例初審無共識　農曆年前三讀無望

賴清德今接任民進黨主席　團隊名單曝

4月才有機會領6千？　柯建銘指「差不多啊」：明天三讀根本天方夜譚

賴清德接黨魁宣示4革新　杜絕黑金、解決學倫問題

陳建仁配鄭文燦入閣？　他喻「疫苗＋論文二回合」：綠營2024倒大楣

兌現政見！張善政加碼「多1胎加1萬」

當年民進黨11寇多慘烈？被鬥到「全軍覆沒」　立委席次89→27

律師簡榮宗表態爭取國民黨立委提名　對戰汐止賴品妤　

更多熱門

相關新聞

高嘉瑜、王世堅遭綠營圍剿　賴清德借蔣渭水「這金句」喊合作

高嘉瑜、王世堅遭綠營圍剿　賴清德借蔣渭水「這金句」喊合作

針對民進黨立委高嘉瑜及台北市議員王世堅近期遭民進黨內部分人士「炎上」並喊話要開除其黨籍，接任民進黨第17屆黨主席的副總統賴清德18日下午出席宣誓就職典禮時回應，對於黨內個案問題，原則上會根據黨內規定來處理，更借用台灣民主運動先驅蔣渭水「同胞要團結，團結真有力」金句，強調在民進黨挫敗之虞，大家需要一起合作。

陸製螺螄粉印統戰標語被下架　王世堅批「荒唐」：民心不是玻璃心

陸製螺螄粉印統戰標語被下架　王世堅批「荒唐」：民心不是玻璃心

邱毅曝賴清德接黨主席第一道難題　稱「三大寇」只有「她」是孤鳥

邱毅曝賴清德接黨主席第一道難題　稱「三大寇」只有「她」是孤鳥

蘇貞昌自喻袁崇煥！　王世堅批「歷史常識不夠」：現在下台還來得及

蘇貞昌自喻袁崇煥！　王世堅批「歷史常識不夠」：現在下台還來得及

父親遭控是《返校》主角原型　王世堅痛心疾首：之後會找這些人

父親遭控是《返校》主角原型　王世堅痛心疾首：之後會找這些人

關鍵字：

王世堅

讀者迴響

熱門新聞

52歲馬國賢要結婚了！新歡是小20歲超正韓妹

快訊／澳洲客機發求救訊號　機上載100多人

眼鏡行為何不會倒？內行揭關鍵內幕

新手駕駛媽倒車掉水塘！一家3口溺亡

張穎穎宣戰汪小菲「1句話力挺大S」！揭張蘭一家真面目

花蓮悅來飯店水療池破洞　男遭吸入溺水

待往生室手機突響「Siri喊4字」！禮儀師嚇到狂奔

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

除夕拜地基主方向要搞對　3大要點一次看

房客賴著不走「1原因吃定房東」！房仲也搖頭

當兵男友放假！「突大吼4字」妹子嚇醒

工作3年「領0.5個月年終」他氣喊離職！

快訊／北市恐怖死亡車禍！女遭吊車輾過斷兩截

雙載機車「詭異自摔」　後座媽趴地遭吊車輾斃

鄰居嗆「生小孩就去住透天」　老公一聽霸氣買新房

更多

最夯影音

更多
買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！
台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

蒙古嬤來台入住墾丁海景房　見大海興奮尖叫嗨跳族舞！

蒙古嬤來台入住墾丁海景房　見大海興奮尖叫嗨跳族舞！

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面