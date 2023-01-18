遭綠營黨內圍剿　王世堅親吐內心話：昔「打馬屠龍」今成叛徒

▲台北市議員王世堅。（圖／記者呂佳賢攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨台北市議員王世堅因多次針對黨內問題評論，引發黨內部分人士及基層黨員不滿，呼籲開除其黨籍。對此，王世堅17日表示，從前總統馬英九到前台北市長郝龍斌，他都可以說是「打馬屠龍」，但自從他評論了行政院長蘇貞昌以後就被視為叛徒，更感嘆早在九合一大選前，就將憂慮傳達至黨內高層，可惜卻變成他在批評民進黨。

王世堅17日在節目《鄭知道了》中表示，九合一大選前一天，他在民進黨競選總部，利用吃粥的宵夜會議時間，將他的選情觀察與憂慮的部分，一五一十的在會議中提出來，「當場的高層包括主持人陳建仁、台北市長候選人陳時中，以及當時的競選總幹事吳思瑤等人都在現場，我講的話他們聽起來可能有些刺耳，但是我都有講出那些憂慮。」

王世堅補充，他還透過一位部長級的好友，將憂慮轉知給總統蔡英文，透過該位好友也收到了蔡英文的回覆，「所以我在選前，盡所有力量去告知，但不曉得從哪天開始，變成說我在批評民進黨。」

王世堅說，蘇貞昌擔任行政院長這4年，他還是小議員無法監督，可是他畢竟是繳稅的國民，因此他評論了蘇貞昌，「可自從我評論了以後就被視為叛徒」。

王世堅也回憶起他的從政過程說，從前總統馬英九到前台北市長郝龍斌，他都可以說是「打馬屠龍」；對於前台北市長柯文哲也是敢自誇「第一柯黑」，是第一個看清柯文哲真面目的人。

至於王世堅日前開嗆前新竹市長「不懂就閉嘴」，並讚8000萬的天母棒球場「可以做為全台灣的模範」，主持人鄭弘儀批評，「你沒有說兩個都是重建或兩個都是整修，你沒有啊！」，王世堅則激動解釋，「那12億我是說60萬，我從頭到尾就是這樣，即便語意有被誤解，為什麼要糾結在林智堅？然後幫他一個人，我幹嘛要幫他？」