陸製螺螄粉印統戰標語被下架　王世堅批「荒唐」：民心不是玻璃心

▲台北市議員王世堅。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對我國進口食品包裝上印有「你是中國人、我也是中國人，四捨五入一下，就是我的人」標語的大陸螺螄粉，經濟部長王美花17日表示，不管是實體通路或是電商都會要求下架。對此，台北市議員王世堅認為，台灣的民心不是玻璃心，只有政治圈的人把它當成「不得了的事」，認為這比中共飛彈演習打過台灣高空還要重要，這不是很荒唐嗎？

王世堅17日受訪時回應，「台灣人沒有那麼脆弱，台灣的民心不是玻璃心，台灣社會有很強韌的一面，我們是民主多元的社會，不是隨隨便便的人靠一包麵就要來統戰我們，不是這樣的。」

王世堅說，認知作戰也不是放在這個地方，這件事對台灣社會來說根本不當一回事，甚至是一笑置之的事，如果這麼一丁點的事都要當成「不得了！中共要打過來了」，那現在怎麼辦？坐以待斃嗎？乾脆四個字「歸去來兮」。

王世堅強調，這點小事社會根本不當一回事，只有政治圈的人把它當成「不得了的事」，認為這比中共飛彈演習打過台灣高空還要重要，這不是很荒唐嗎？只因為有一包泡麵是中共的，上面寫「你是中國人、我也是中國人，四捨五入一下，就是我的人」就講得比飛彈襲擊台灣還嚴重，「天啊！這樣的人還在主導這是對台灣的認知作戰，難怪被台灣社會瞧不起，這個人該下台了吧！」