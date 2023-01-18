高嘉瑜、王世堅遭綠營圍剿　賴清德借蔣渭水「這金句」喊合作

▲民進黨新任黨主席賴清德宣誓就職。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對民進黨立委高嘉瑜及台北市議員王世堅近期遭民進黨內部分人士「炎上」並喊話要開除其黨籍，接任民進黨第17屆黨主席的副總統賴清德18日下午出席宣誓就職典禮時回應，對於黨內個案問題，原則上會根據黨內規定來處理，更借用台灣民主運動先驅蔣渭水「同胞要團結，團結真有力」金句，強調在民進黨挫敗之虞，大家需要一起合作。

民進黨2022年九合一大敗，黨內抓戰犯聲浪漸起。高嘉瑜與王世堅因選舉期間發表許多爭議言論，引發部分綠營人士不滿，喊話黨中央開除其黨籍。還有支持者在賴清德於屏東舉辦政見發表會時，激動稱「賴副總統應該開除高嘉瑜，民進黨太軟了，高嘉瑜一直罵，黨中央卻一句話都沒講，主席至少該轉達高嘉瑜，叫她不要太過分」等語。

對此，賴清德今日接受媒體訪問時表示，黨內個案問題，原則上會根據黨的規定來處理，他也借用蔣渭水「同胞要團結，團結真有力」一句話勉勵全黨同志，要大家在民進黨挫敗之虞，多多體會蔣渭水先生的這句話，「適用在國家何嘗不能適用在黨？」，重申「這個時候更需要大家一起合作。」

賴清德今天下午出席「民主進步黨第17屆黨主席宣示就職典禮」，包括代理主席陳其邁、屏東縣前縣長潘孟安、民進黨立法院黨團總召柯建銘等60多名中執委、中評委、地方黨部主委及政要與會見證，賴清德會中舉起右手向黨旗宣示就職，並從陳其邁手中接過印信。