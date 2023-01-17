蘇貞昌自喻袁崇煥！　王世堅批「歷史常識不夠」：現在下台還來得及

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者蘇晏男攝）



記者詹宜庭／台北報導

行政院長蘇貞昌日前自比明末將領袁崇煥，遭外界質疑是在嘲諷總統蔡英文是亡國之君崇禎皇帝。對此，台北市議員王世堅批評，蘇貞昌是書讀得不夠徹底，時常舉錯例、講錯話，可能居心還沒那麼險惡，只是歷史的常識不夠才講錯，希望他能記取社會的聲音，喊話「現在下台還來得及。」

王世堅表示，蘇貞昌所以講這些話是因為他會下台，「我其實在民進黨九合一敗選後隔一天，是最早要求蘇貞昌應該負起政治責任，下台負責的人。」民主政治就是責任政治，最高行政首長不管做得好或壞，人民表達意見了你就應該下台負責，這個立場現在都沒變。

王世堅強調，他這一兩天沒有繼續批評這件事，是因為他認為蘇貞昌有深入反省、聽進去很多人的建言，會自己下台負責。當政治人物位高權重、囂張傲慢的時候，身為民意代表的他就必須強烈監督並批評，「我只對握有權勢的人批評，如果要下台，已經被踢到一邊，我不會補踹兩腳，我不是那種性格，我不幹那種俗辣做的事。」

不過，話鋒一轉，王世堅表示，這兩天變化並非他所判斷的，他原先以為蘇貞昌應該會知所進退，結果沒想到蘇貞昌竟然來一個回馬槍，批評蘇貞昌對歷史讀得並不透徹，闖了大禍，他可能不曉得袁崇煥這個比喻非常糟糕，因為當時皇帝就是崇禎皇帝，還把自己比喻成袁崇煥，這很清楚就是在暗喻總統是崇禎。

王世堅開嗆，蘇貞昌「書讀得不夠徹底，時常舉錯例、講錯話，可能居心還沒那麼險惡，只是歷史的常識不夠才講錯了，希望他能記取社會給他的聲音，知道最高首長要基於責任政治下台負責。最後王世堅呼籲，「現在下台還來得及，社會還會認為蘇貞昌是功成身退，那如果他還是賴著不走，到時候被社會逼退，評價就會截然不同，應該留一些給人家探聽。」