父親遭控是《返校》主角原型　王世堅痛心疾首：之後會找這些人

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）



記者詹宜庭／台北報導

前民進黨桃園市議員王浩宇昨日爆料，電影《返校》故事的原型是民進黨台北市議員王世堅爸爸王明德，為追求心儀女生，將「禁書」送出而被查獲，王被捕後咬出所有同學、謝雪紅等人，令其遭判處死刑，而王明德則黨國立大功，僅輕判感化教育。對此，王世堅今日受訪時直言「痛心疾首」，他有留下一些資料，在他離開政治圈後會找這些人，希望這件事到此為止。

王世堅表示，「本來研究台灣史的學者就有定論了，認識我父親的人都曉得，我父親過去幫助過很多人。這幾天算是痛心疾首，像還在世的許多親戚長者們也都憤恨不平，希望我能出來為我父親講幾句話，但是我其實很愧疚我竟然沒有能力。」

王世堅指出，所有網軍在擔任網軍之前，他要先是人才去當網軍，所以希望他能夠維持人性，「現在我面臨到的是，網軍對我用所有力量『欲除之而後快』，置我於死地，所以才會有這樣的事情發生。」

「孰可忍孰不可忍！」，王世堅強調，他有留下一些資料，在他離開政治圈後會找這些人，現在國家面臨險境，現在是談論國家大政的時候，雖然他只是議會的一個小兵，但他也必須盡責任，將家事暫放一邊，希望這件事到此為止，不要再傷害政治受難者，因為對他們家屬與在天之靈的受難者來說是非常惡劣的二度傷害。

王世堅說，他父親也好，其他政治受難者也好，他們在那個時代是勇敢站出來的人，所以他不懂為何網軍要扭曲他們，希望到此為止，如果這些人要繼續弄也可以，但現在國事為重，之後會再找這些人。

至於網軍是否會道歉，王世堅認為，他們不會道歉也不必道歉，「我王世堅是王明德的兒子，國事很忙，等我有空會再找你。」

另針對11寇事件，王世堅質疑，有很多事是11寇可以批評但小寇不行，「11寇可以批評民進黨，但小寇不行，我沒有資格批評就是了，這就是兩套標準，不是這樣嗎？我參與的有比你晚嗎？我過去做的有比你少嗎？那你們可以批評，因為你們是派系，王世堅沒有派系，欺人太甚。」

王世堅強調，是非價值永遠只有一項，是非黑白就是只有一個真理，價值觀也是，沒有說遇到不同事情就用不同價值觀判斷，他雖然只是個小兵，但是非是跟他站在一起的。