2024民調中間選民成關鍵　沈富雄批藍營：舉棋不定讓年輕人不耐煩

▲侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自賴清德、柯文哲臉書）

記者詹宜庭／台北報導

TVBS民調中心17發布「2024總統競選組合」調查結果，國民黨侯友宜支持度為34%居冠，民進黨賴清德支持度25%居次，民眾黨柯文哲21%居末；而台灣民意基金會發出的最新民調則顯示，賴清德支持度34％，領先侯友宜的31.4％與柯文哲的22.5％。對此，前立委沈富雄表示，國民黨中央舉棋不定的狀況讓年輕人不耐煩了，而年輕人不耐煩的時候就躲到柯文哲那邊，建議「民調最後還是要看中間選民，領先的就比較有希望。」

沈富雄17日在節目《少康戰情室》中表示，今天如果只有TVBS民調的話結論就相對簡單，因為符合目前大環境政治氛圍的解讀，但今天還有另一個民調，台灣民意基金會的新民調也剛熱騰騰出爐，兩個民調有相同的地方，也有不同的地方。

沈富雄認為，最明顯相同的地方就是柯文哲沒死，因為柯文哲本來是20％左右，最近有民調顯示他掉到12％，「這非常符合我預期」。他預測，快投票的時候柯文哲甚至會掉到10％左右，但今天兩個民調都讓柯文哲回魂了，支持度回到20％左右，雖然對柯文哲來說是一個很大的鼓勵，但卻是不穩的，不穩的原因很大部分是來自國民黨。

沈富雄指出，連國民黨智庫執行長柯志恩都講過「又開始嗅出當年那種氛圍出來了」，意思就是現在國民黨中央舉棋不定，本來會贏的局面又要殺到血流成河，讓年輕人不耐煩了，而年輕人不耐煩的時候就躲到柯文哲那邊，「所以我覺得柯文哲這個領先是不可靠、不穩定的。」

「尤其是台灣民意基金會的最新民調」，沈富雄強調，當侯友宜落後2％，而第三名是柯文哲的話，這是不用擔心的，因為第二跟第三本質上是偏藍的，最後會棄保，這就是典型的棄三保二。

至於哪一點可以證明這個理論？沈富雄表示，以台灣民意基金會民調來說，侯友宜在中間選民部分是領先的，而且是很明顯的領先，所以就算目前侯友宜陣營會覺得不舒服，但是他還是相對安全。不過，他也說明，從TVBS民調中可以發現，郭台銘和侯友宜兩人幾乎不分差別，一樣的強，但弱的地方也一樣的弱，可見國民黨有部分的人就是看不得侯友宜。因此，沈富雄建議，「各位要看民調的，看中間選民那一塊，中間選民那一塊領先的就比較有希望。」