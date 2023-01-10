沈富雄列賴清德5大困境　直言「侯X配」力道超強：是賴運氣不好

▲沈富雄評論，若賴清德參選2024總統，會面臨五大困境。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

2022九合一選舉落幕後，各陣營也開始為2024總統大選佈局，民進黨內目前呼聲最高的候選人為副總統賴清德。對此，前立委沈富雄10日也在臉書分析賴清德總統之路會面臨的五大困境，直言對手「侯X配」的力道超強，這是賴清德屋漏偏逢雨，運氣不好。

沈富雄指出，距總統大選只剩一年，賴清德卻有五大難題必須克服，十分不易。他提到，第一，在綠營板塊萎縮、桃竹潛在弊案及台南黑金夾擊之下，要在短期內呈Ｖ型翻轉，進而取得大位，是一大空前挑戰，「賴清德面對的是典型的政權末期症候群」；第二，基層的反彈聲音與側翼一模一樣，他指出，難怪民進黨的各種檢討報告中，無人敢觸及側翼，怎麼種、怎麼栽、怎麼收穫，「側翼與基層都是民進黨豢養長大的」，現在來到頭痛時刻，賴清德面臨這些責難，「凡夫一個，沒有肩膀。」

沈富雄提到，第三，他分析，民進黨「抗中保台」轉型為「和平保台」論述困難，目前的講法是「和平」是目的，「抗中」是手段，十分牽強；第四，他認為，2023年是經濟衰退年，人民的消費能力倒退，投票的心情不會好；第五，他直言，國民黨對手「侯X配」的力道超強，這是賴清德屋漏偏逢雨，運氣不好。

沈富雄最後表示，不能說已經無望，但舉步維艱，尤其是前三項完全是內因性的困境，他強調，「敵人就是自己，怪不得任何人。」