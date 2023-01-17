蘇內閣「非常不滿意度」高達26.8％　「普發六千」未熄人民怒火

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者許靖騏攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨九合一選舉慘敗，內閣改組的呼聲不斷，也出現逼宮行政院長蘇貞昌的聲音。根據台灣民意基金會民調，關於蘇內閣的整體施政表現，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，三成六基本上滿意蘇貞昌內閣的整體施政表現；五成七不滿意。而不滿意者比滿意者多21個百分點，且值得注意的是，對蘇內閣非常滿意的只有 7.5%，但非常不滿意的高達26.8%。

▲蘇內閣最新民調。（圖／台灣民意基金會提供，下同）

台灣民意基金會調查指出，若以「一般說來，您滿意或不滿意行政院長蘇貞昌所領導內閣的整體施政表現」結果顯示，7.5%非常滿意，28.3%還算滿意，30.2%不太滿意，26.8%一點也不滿意，7.2%沒意見、不知道、拒答。其中，值得關注的是，對蘇內閣非常滿意的只有7.5%，但非常不滿意的高達 26.8%，這無疑是一個嚴重的警訊，代表蘇內閣已失去絕大多數國人的肯定和支持，且不滿意者遠超過滿意者。

和上個月相比，國人對蘇內閣整體施政表現的反應，只有小幅的變化，滿意者略減0.2個百分點，不滿意者增加3.4個百分點，但這一來一往，差距已步擴大為21個百分點，若換算成實際人口數，此刻不滿意蘇內閣施政表現者比滿意者多405萬人左右。從長期趨勢看，蘇貞昌內閣施政滿意度繼2022年選後重挫11.4個百分點後，1月再下降0.2個百分點，續創2019年1月蘇內閣成立以來的最低記錄。

台灣民意基金會游盈隆分析，當社會瀰漫 2022 選後敗戰內閣應迅速總辭的氛圍時，就算蘇內閣具體回應「還稅於民」普發現金六千元的社會呼聲，讓施政滿意度有暫時止跌跡象，但不滿意蘇內閣遲遲沒總辭的人民期待已轉化成更強的怒火。

本次調查由山水民意研究公司受台灣民意基金會委託，訪問期間是2023年1月9日至11日三天；以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1085人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。