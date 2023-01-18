國民黨2024總統怎提名？初選或徵召陷兩難　黨內雜音已現

▲侯友宜、郭台銘呼聲高，考驗黨主席朱立倫要如何決定總統大選初選或是徵召辦法。（圖／ETtoday資料照）

記者鄭佩玟／台北報導

2024年總統大選，國民黨已有人展開動作，但真正「大咖」尚未表態，國民黨陷入要徵召或初選的兩難，不過黨內人透露，黨中央目前先專注於3月南投立委補選，盼能延續勝選氣勢，所以預估至少要等到3月以後，才會開始進入2024的總統與立委初選辦法討論。國民黨立委賴士葆與林為洲昨天表態應辦總統初選，但有新科立委王鴻薇則說，「不完全贊同初選」，可能辦了初選反而讓最強的人不能出線，甚至還會造成國民黨的分裂。

賴士葆表示，國民黨現在勢正好，「初選是最簡單、大家都能接受的方式」，也是目前比較可行的方法，也讓國民黨不會分裂，而是更加團結；若要用徵召就要說清楚條件，是否要做內部民調評比？或者只要經初步了解、協調就徵召？

賴士葆更回憶起2020年總統大選提名，國民黨中央一些做法失誤，讓剛在2018地方九合一選舉大勝的國民黨，卻在2020總統大選大敗，所以希望這次黨中央不管最後用什麼提名方式，都要提出一套能讓所有有意參選者服氣的辦法。

林為洲也說，自己是支持先協調、再初選的提名策略，且應立委提名與總統提名一體適用。林為洲認為，總統提名要先，立委提名在後，過完年就可啟動機制。

▲對於黨內初選或是直接徵召，賴士葆與王鴻薇有不同看法。（圖／記者黃國霖攝）

是否認為國民黨未來總統和立委需要辦初選？王鴻薇今日上午受訪時則表態，「我並沒有完全贊同一定要初選」，如果初選推出的人選比較弱，那一定要初選嗎？王鴻薇強調，2024一定要團結，只要有最強人選，大家都是最強啦啦隊，團結和整合都很重要，包括整合國民黨以外的在野勢力，但不能國民黨內部都不整合。不過，王也說，初選確實是一個民主機制，但確實也常常造成分裂，十個裡面有九個都會攻擊對方，在這個過程裡就會埋下分裂的種子。

對於國民黨總統提名，黨主席朱立倫面臨著左右為難，他強調「走對的路」也承諾「保民主」，這時初選就是最符民主精神的辦法，但現實上就怕最強候選人因故不參加。另方面，朱立倫也承諾「提對的人」，可能要循「王鴻薇模式」進行徵召，但也唯恐讓有心參加初選的人失望。知情人士指出，其實新北市長侯友宜要選大家都知道了，什麼時候出場其實沒有差，反正民進黨都會做文章，因此不如「開大門、走大路」，建立公平遊戲規則，以健全制度為優先考量，避免每逢選舉都重啟爭執。