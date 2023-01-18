「不贊同總統初選」　王鴻薇表態：最強人不出線、國民黨還分裂

記者鄭佩玟／台北報導

2024年總統大選，國民黨已有人展開動作，但真正「大咖」尚未表態，國民黨陷入要徵召或初選的兩難，而目前傳出國民黨中央擬比照2022年九合一模式，不採正式初選。國民黨新科立委王鴻薇金（18）日上午接受專訪時直言，「不完全贊同初選」，因為2024太特殊了，可能辦了初選反而讓最強的人不能出線，甚至還會造成國民黨的分裂。

▲國民黨新科立委王鴻薇。（圖／記者宋良義攝）

王鴻薇今日上物接受「千秋萬事」節目專訪。針對先前曾呼籲將民眾黨主席柯文哲、鴻海創辦人郭台銘納入民調，王鴻薇說，不是指柯文哲、郭台銘都要加入國民黨的初選，而是一起做民調，假設最後柯輸給侯友宜，那是不是可以來合作？或是請郭台銘一起來支持侯友宜等。

是否認為國民黨未來總統和立委需要辦初選？王鴻薇表示，「我並沒有完全贊同一定要初選」，以自身例子來說，如果她的選區要辦初選，她個人絕對不會參加，因為認為有正當性不足的問題，「如果初選推出的人選比較弱，那一定要初選嗎？」

王鴻薇強調，2024一定要團結，只要有最強人選，大家都是最強啦啦隊，團結和整合都很重要，包括整合國民黨以外的在野勢力，但不能國民黨內部都不整合。不過，王也說，初選確實是一個民主機制，但確實也常常造成分裂，十個裡面有九個都會攻擊對方，在這個過程裡就會埋下分裂的種子。