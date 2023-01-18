過年歡樂氣氛不再！他嘆現在「變冷清」：已經沒那種感覺了

▲你是否也覺得近年來「年味」變得越來越淡了？（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／閔文昱報導

準備要過年了！接近21日除夕夜的到來，越來越多民眾陸續返鄉。不過有網友表示，這幾年的「年味」似乎越來越淡了，不像以前那般熱鬧歡樂的記憶，氛圍難以期待。貼文一出，引發不少網友共鳴。

一名網友在臉書「匿名2公社」發文表示，他小時候的過年期間，家裡經常有很多親戚、朋友來訪，大人們會把一樓客廳給擠爆，小孩們則會在二樓的另一個小客廳打任天堂紅白機，到了初二或初三，不論是陪媽媽回娘家，或是到親戚家作客，到哪吃飯通常都要兩桌以上，所有大人們也會天南地北閒聊著。

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▲過年當然要跟家人一起吃年夜飯！（示意圖／翻攝自pixabay）

原PO指出，大人們的年假結束後，小孩們仍可以繼續過著快樂的寒假時光，這時他除了要漫不經心的開始處理寒假作業，還要開始消秏掉收到的伴手禮，像是蛋捲、餅乾、巧克力等，有些甚至到開學都吃不完。

原PO感嘆，然而隨著時代變遷，曾幾何時以前過年一定會見面的那些人，有些已經不在了，有些只是用LINE互相問候，現代的過年除了變冷清，也已經沒有當時的那種感覺了，「甚至網路上多數人對於過年是絲毫不期待的。」

貼文一出，馬上引來不少網友表示同感，「我懂我懂，過年一年不如一年了」、「科技發達帶來的科技冷漠」、「以前除夕夜晚鞭炮可以放到初一早上，瞇一下又放，一直放到元宵。現在放5分鐘就被人狂檢舉了」、「真的！小時候過年真的很有年味」、「以前收紅包收到手軟、如今發紅包發到腿軟，這更是殘酷的事實」。