　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

過年歡樂氣氛不再！他嘆現在「變冷清」：已經沒那種感覺了

過年,年節,春聯,年節氣氛,春節,農曆新年。（圖／記者李毓康攝）

▲你是否也覺得近年來「年味」變得越來越淡了？（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／閔文昱報導

準備要過年了！接近21日除夕夜的到來，越來越多民眾陸續返鄉。不過有網友表示，這幾年的「年味」似乎越來越淡了，不像以前那般熱鬧歡樂的記憶，氛圍難以期待。貼文一出，引發不少網友共鳴。

一名網友在臉書「匿名2公社」發文表示，他小時候的過年期間，家裡經常有很多親戚、朋友來訪，大人們會把一樓客廳給擠爆，小孩們則會在二樓的另一個小客廳打任天堂紅白機，到了初二或初三，不論是陪媽媽回娘家，或是到親戚家作客，到哪吃飯通常都要兩桌以上，所有大人們也會天南地北閒聊著。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼圍爐,除夕,吃喝,晚餐,蔬菜。（圖／翻攝自pixabay）

▲過年當然要跟家人一起吃年夜飯！（示意圖／翻攝自pixabay）

原PO指出，大人們的年假結束後，小孩們仍可以繼續過著快樂的寒假時光，這時他除了要漫不經心的開始處理寒假作業，還要開始消秏掉收到的伴手禮，像是蛋捲、餅乾、巧克力等，有些甚至到開學都吃不完。

原PO感嘆，然而隨著時代變遷，曾幾何時以前過年一定會見面的那些人，有些已經不在了，有些只是用LINE互相問候，現代的過年除了變冷清，也已經沒有當時的那種感覺了，「甚至網路上多數人對於過年是絲毫不期待的。」

貼文一出，馬上引來不少網友表示同感，「我懂我懂，過年一年不如一年了」、「科技發達帶來的科技冷漠」、「以前除夕夜晚鞭炮可以放到初一早上，瞇一下又放，一直放到元宵。現在放5分鐘就被人狂檢舉了」、「真的！小時候過年真的很有年味」、「以前收紅包收到手軟、如今發紅包發到腿軟，這更是殘酷的事實」。

ET快訊
Netflix 2023韓劇陣容公開！　超猛陣容「男神女神全

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

徐耀昌首次逛大賣場　回家驚見挑的零食全消失：退休生活水深火熱

過年歡樂氣氛不再！他嘆現在「變冷清」：已經沒那種感覺了

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」路人傻眼　原因曝光千人挺：別道德勒索

眼鏡行沒客人為何不會倒？內行揭「關鍵內幕」：一次賺半年

魔芋爽可「專案申請進口」螺螄粉封殺　經濟部解答關鍵原因

「妳親人想當土地公」…正妹遭「劇本式誘騙」20萬！離奇內幕曝光

每天接送8旬醫生公公上下班…兒媳驕傲曝「暖心原因」

茶葉蛋漲不停！他嘆10元盛世「回不去了」　鄉民點名2間最後希望

水療池破洞「房客險溺斃」！花蓮遠雄悅來道歉：配合司法調查

除夕拜地基主「方向、時間要搞對」！3大要點一次看　做錯恐招厄運

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

李泳知.朴載範合跳《MOMMAE》超辣　吐心聲「想都不敢想的事在發生」

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

買油漆起衝突3胞胎2互毆　浴室打到客廳...老大喪命

吃火鍋驚見饒舌豆腐！　快嘴飆唱表情架式十足

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

網路自學種大麻變「絕命毒師」　流出恐供10萬人吸食...警傻眼

徐耀昌首次逛大賣場　回家驚見挑的零食全消失：退休生活水深火熱

過年歡樂氣氛不再！他嘆現在「變冷清」：已經沒那種感覺了

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」路人傻眼　原因曝光千人挺：別道德勒索

眼鏡行沒客人為何不會倒？內行揭「關鍵內幕」：一次賺半年

魔芋爽可「專案申請進口」螺螄粉封殺　經濟部解答關鍵原因

「妳親人想當土地公」…正妹遭「劇本式誘騙」20萬！離奇內幕曝光

每天接送8旬醫生公公上下班…兒媳驕傲曝「暖心原因」

茶葉蛋漲不停！他嘆10元盛世「回不去了」　鄉民點名2間最後希望

水療池破洞「房客險溺斃」！花蓮遠雄悅來道歉：配合司法調查

除夕拜地基主「方向、時間要搞對」！3大要點一次看　做錯恐招厄運

徐耀昌首次逛大賣場　回家驚見挑的零食全消失：退休生活水深火熱

過年歡樂氣氛不再！他嘆現在「變冷清」：已經沒那種感覺了

王浩宇曝解放軍4個「最可能登陸點」　快速布雷才能降低國軍死傷

身障父子住漏風破屋！　天冷無門窗沒熱水「穿雨衣睡覺」

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」路人傻眼　原因曝光千人挺：別道德勒索

眼鏡行沒客人為何不會倒？內行揭「關鍵內幕」：一次賺半年

魔芋爽可「專案申請進口」螺螄粉封殺　經濟部解答關鍵原因

律師簡榮宗表態爭取國民黨立委提名　對戰汐止賴品妤　

「妳親人想當土地公」…正妹遭「劇本式誘騙」20萬！離奇內幕曝光

菲律賓洋蔥比肉貴怪象　機組員夾帶入境遭查辦

女大生將手機放入水池　鯉魚朝鏡頭游來超壯觀

生活熱門新聞

花蓮悅來飯店水療池破洞　男遭吸入溺水

待往生室手機突響「Siri喊4字」！禮儀師嚇到狂奔

要脫單了！過年4生肖「異性緣旺爆」　桃花一路狂炸

水療池破洞旅客險溺斃　花蓮遠雄致歉

舊錢母「3大禁忌」曝光！　命理師警告1生肖：別帶在身上

春節2段式變天　初二下探13度

諾羅拉警報！上周13.9萬人腹瀉就醫　近4周爆64起群聚

即／繼螺螄粉之後　經濟部：「黃飛紅」不准進口

「我在案發現場」首場見面會來啦！2/11「訂閱就抽入場券」

台中LaLaport鳥瞰人潮曝！美食區890座位全滿

貼春聯6大禁忌！「做1動作」財氣跑光　衰運纏你一整年

好市多1神物吃上癮！「她微波10秒」同事搶分食

除夕拜地基主方向要搞對　3大要點一次看

農藝女孩曝　螺螄粉曾吃到蟲卵

更多熱門

相關新聞

人妻「連3年打掃」煮14人份菜...覺醒霸氣喊離

人妻「連3年打掃」煮14人份菜...覺醒霸氣喊離

過年是家人團圓的日子，但對某些媳婦來說卻不是如此。近日一位人妻表示，過年是她的痛苦日，因為她從年假第一天就要打掃加拜拜，從早上6點忙到晚上9點，腰都無法打直，這狀態持續3年，現在她終於覺醒跟老公提離婚。

不爽中華快遞扣發績效獎金！年前未補發　工會嗆「罷工無可避免」

不爽中華快遞扣發績效獎金！年前未補發　工會嗆「罷工無可避免」

金門婦匯50萬給「姪子」　行員機警擋下

金門婦匯50萬給「姪子」　行員機警擋下

五星飯店出招！財神爺初一帶房客走春

五星飯店出招！財神爺初一帶房客走春

關鍵字：

過年年味

讀者迴響

熱門新聞

花蓮悅來飯店水療池破洞　男遭吸入溺水

待往生室手機突響「Siri喊4字」！禮儀師嚇到狂奔

要脫單了！過年4生肖「異性緣旺爆」　桃花一路狂炸

水療池破洞旅客險溺斃　花蓮遠雄致歉

Netflix 2023韓劇陣容公開

不受「統戰標語」影響　螺螄粉店家人潮爆滿

舊錢母「3大禁忌」曝光！　命理師警告1生肖：別帶在身上

2023年刮刮樂TOP3！500、200元最推這張

啦啦隊正妹認「胸部是做的」　塞矽膠變大E

春節2段式變天　初二下探13度

諾羅拉警報！上周13.9萬人腹瀉就醫　近4周爆64起群聚

即／繼螺螄粉之後　經濟部：「黃飛紅」不准進口

「不限資格」領200元紅包　時間、地點曝光

領完年終！回公司又見「快撐爆的紅包」

2024民調民進黨逆轉！　34%賴清德、31.4%侯友宜、22.3%柯文哲

更多

最夯影音

更多
買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！
台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

李泳知.朴載範合跳《MOMMAE》超辣　吐心聲「想都不敢想的事在發生」

李泳知.朴載範合跳《MOMMAE》超辣　吐心聲「想都不敢想的事在發生」

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面