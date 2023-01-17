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高雄男大生改名「施想吐想兔」　不為看免費電影…悲催原因曝

▲▼喜樂時代影城高雄總圖店。（圖／記者許宥孺攝）

▲喜樂時代影城高雄總圖店歡慶滿月，名字有「兔」免費看電影一整年。（圖／記者許宥孺攝）

記者賴文萱／高雄報導

喜樂時代影城斥資2億元，在高雄市總圖二期文創會館打造的精品級概念影城歡慶滿月，周末宣布推出VVIP活動，只要名字有「兔」的觀眾，在17日前出示身分證，就可以免費看電影一整年。昨日真有2位高雄民眾跑去戶政事務所改名，而今日又出現一名男大生改名「施想吐想兔」，但他改名原因竟不是為了免費電影，而是想吐槽學校。

▲▼高雄男大生衝改名「施想吐想兔」原因曝光。（圖／施同學提供）

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▲▼高雄男大生衝改名「施想吐想兔」原因曝光。（圖／施同學提供）

▲▼高雄男大生衝改名「施想吐想兔」原因曝光。（圖／施同學提供）

20多歲的施姓男大生今日赴三民戶政事務所改名為「施想吐想兔」，他接受訪問時解釋，自己不是特別因為要看免費電影才來改名，而是因為想藉此吐槽校方對於身障學生的冷漠及不重視。

施同學說，他本身是身心障礙學生，就讀高雄大學，從去年4月起至今，持續向校方提出關於身障學生的需求，例如優化宿舍無障礙設施、加裝緊急求救鈴等等，但遭到校方冷漠處理更栽贓他不配合，態度讓他心寒。

▲▼高雄男大生衝改名「施想吐想兔」原因曝光。（圖／施同學提供）

▲▼施姓男大生稱，多次向校方反應身障者需求，但遭到冷淡處理，自己並沒有屢次拒絕施工。（圖／施同學提供）

▲▼高雄男大生衝改名「施想吐想兔」原因曝光。（圖／施同學提供）

他後續則寄出30多封信到教育部部長信箱等相關部會，沒想到校方得知後反而質疑他不斷向部會反應，所以他才想藉由這次改名的方法，希望能抗議學校的不作為，以及呼籲大眾能更重視身障者的需求。

至於改名後，是否也會順便使用免費看電影的福利？施同學說，他跟學校長期的紛爭讓他心生疲憊，若有時間，會去看一下電影紓解壓力。

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