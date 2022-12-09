手刀預備衝！50元爆米花不夠　高雄影城12／10再推「1元看電影」　

▲喜樂時代影城高雄總圖店。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

喜樂時代影城高雄總圖店上周開幕，業者推出超狂活動，自備容器就能加價50元把爆米花裝到滿，有人推出1600公升巨桶，成功製造話題。影城活動不斷，業者今天再宣布，明(10日)將祭出「1元看電影」，限量1000名。

喜樂時代影城上週六(3日)推出超狂活動，只要買2張電影票，即可用50元銅板價加購爆米花乙份，民眾可自備容器盛裝。不少民眾上午10點就來排隊，有同學特地不吃早餐，偷搬阿嬤的45公升大湯桶，要搬進電影院爽嗑。

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▲3名男子推巨桶裝爆米花。（資料圖／記者許宥孺攝）

更狂的是，有3名男子特地花5600元網購1600公升巨桶要來裝爆米花，不過他們隨後則是將巨桶推到鹽埕大義公園，分送給路過的遊客和民眾，讓拿到爆米花的大人小孩都樂翻天。事後，業者也大讚這3名男子很有創意，沒浪費食物又有分享的精神。

▲喜樂時代影城推出「1元看電影」超狂優惠 。（圖／翻攝自臉書）

活動一波接一波，影城再宣布，為了回饋消費者支持，開幕活動再加碼，12月10日當天祭出「喜樂時代一元看電影」，每人只要花1元就可以看電影，限量1000名超狂優惠。

為了歡慶新店開幕，也推出全台同慶快閃活動，只要於12月10日至11日，在全台喜樂時代影城即可享受加1塊錢多一杯的優惠，邀請全台喜樂時代忠實粉絲一起分享開幕喜樂。

▲喜樂時代影城高雄總圖店。（圖／記者許宥孺攝）