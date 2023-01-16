鮭魚之亂又來？名字有「兔」免費看電影一整年　高雄2人衝去改了

▲喜樂時代影城高雄總圖店歡慶滿月！祭出超值好康「免費看電影」再加碼抽電動機車。（圖／記者許宥孺攝，下同）

記者賴文萱／高雄報導

喜樂時代影城斥資2億元，在高雄市總圖二期文創會館打造的精品級概念影城歡慶滿月，周末宣布推出VVIP活動，只要名字有「兔」的觀眾，在1/17(二)前出示身分證，就可以免費看電影一整年。根據高雄民政局統計，今天真有2位民眾跑去戶政事務所改名。

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先前知名連鎖壽司店推出名字有「鮭魚」，就可以爽吃鮭魚的活動，掀起全台「鮭魚改名之亂」。這次也有影城推出VVIP活動，只要名字裡面有「兔」字的觀眾，在17日前出示身分證，就可以在兔年免費看電影一整年。

高雄民政局指出，今天在新興、前鎮戶政事務所受理到2件改名「兔字」的個案。新興戶政事務所表示，今天一名20多歲的曾姓女子一早就前來改名，由於改的字很罕見，同仁也進一步了解原因。

曾女稱因為自己很喜歡看電影，想參加影城活動才來改名。同仁受理前也特別提醒，每人只有三次改名機會，她則回說知道，自己是第一次改名，過幾天就會來改回去了。

另一名30多歲的洪姓男子則是前往前鎮戶政事務所改名，他說自己是影視工作者，一年要看很多電影，這次影城推出的活動剛好很符合他的需求，所以才會想改名參加活動。

不過，因為改名有次數限制，若不想貿然改名的民眾，影城也推出屬兔的觀眾，只要活動期間1/14(六)至1/20(五)憑身分證到影城就可免費兌換清涼大杯百事可樂1杯。