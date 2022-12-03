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散播快樂畫面曝！3狂男「50元買1600L爆米花」分送　民眾樂爽嗑

記者許宥孺／高雄報導

喜樂時代高雄總圖店今(3日)開幕，業者推出超狂活動，只要買2張電影票，加價50元就可以自備容器，把爆米花裝到滿。沒想到，真有3名男子推著1600公升的巨桶到現場，不過他們表示，今天是為了做公益，將會到駁二分送愛心；而下午他們也真的出現在大義公園，把爆米花分送給民眾，讓大人小孩都樂翻天。

▲▼3名年輕人到駁二分送免費爆米花。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲3名年輕人到駁二分送免費爆米花。（圖／記者許宥孺翻攝）

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喜樂時代影城先前宣布，今日上午11點至晚上8點，只要買2張電影票，即可用50元銅板價加購爆米花乙份，民眾可自備容器盛裝。不少民眾上午10點就來排隊，有人提著紙袋，有人買了透明整理箱、水盆、新垃圾桶，還有男大生偷搬出阿嬤的45公升大湯桶，不過還有人比他們更瘋狂。

▲▼喜樂時代影城。（圖／記者許宥孺攝）

▲伍先生、張先生、陳先生花5600元買巨桶裝爆米花。（圖／記者許宥孺攝）

3名年輕人推著一個大爆米花桶子也加入排隊行列，吸引所有民眾關注。陳先生表示，這是1600公升的耐酸桶，特別為了爆米花活動而買的，花了5600元。不過排隊的重點卻不是看電影，爆米花也沒有要留著自己吃，而是為了做公益，他們預告將會到駁二「散播歡樂散播愛」。

下午記者也循線到駁二找到這3名年輕人，他們就在大義公園下，擺著巨桶爆米花，大喊著「免費爆米花！」不少好奇的民眾湊上前，看看他們在做什麼。一名先生表示，之前看過國外有人用大桶子裝爆米花，但沒看過那麼大，對於他們特地分送給民眾，覺得很有愛心也很有創意。

▲▼3名年輕人到駁二分送免費爆米花。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼3名年輕人到駁二分送免費爆米花。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼3名年輕人到駁二分送免費爆米花。（圖／記者許宥孺翻攝）

事實上，其實有民眾質疑這3名年輕人恐怕會浪費食物，不過領到一份「快樂」的小姐則是替他們說話，認為他們不是在浪費食物，也覺得他們的行為很瘋狂。

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