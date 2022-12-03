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今天你最帥！影城+50元爆米花裝到滿　3狂男推1600L桶暖心原因曝

記者許宥孺／高雄報導

喜樂時代高雄總圖店今(3日)開幕，業者推出超狂活動，只要買2張電影票，加價50元就可以自備容器，把爆米花裝到滿。沒想到，真有3名男子推著1600公升的大桶子到現場，不過他們表示，今天是為了做公益，將會到駁二分送快樂，決不會浪費食物。

▲▼喜樂時代影城。（圖／記者許宥孺攝）

▲3名超狂男子推著1600公升大桶子要來裝爆米花。（圖／記者許宥孺攝）

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喜樂時代影城先前宣布，今日上午11點至晚上8點，只要買2張電影票，即可用50元銅板價加購爆米花乙份，民眾可自備容器盛裝。不少民眾上午10點就來排隊，《ETtoday新聞雲》也直擊影城排隊現況。

▲▼喜樂時代影城。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼搶頭香的許先生要裝爆米花給小朋友吃。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼喜樂時代影城。（圖／記者許宥孺攝）

搶頭香的許先生表示，今天是家裡的小朋友的國小校慶，他準備了透明整理箱還有透明塑膠袋，待回一拿到爆米花就要分裝給小朋友吃，今天下午就要把它吃完，決不浪費。

秀出一大桶爆米花，許先生笑得合不攏嘴，直呼：「排隊第一名的戰利品！」同行的小姐也撈一口馬上吃看看，開心的表示：「很好吃！真的是現爆的很好吃，有鹹的、有甜的」，還抓起一把給許先生吃看看。

還有2名黃同學則是搬出不鏽鋼大湯桶，指出這是昨天從家裡翻出來的45公升桶子，本來是阿嬤要煮肉粽用，沒有告訴阿嬤，偷偷把他搬出來，今天特別開車載到現場。黃同學還透露，為了吃爆米花，不僅今天沒吃早餐，連昨天晚上都吃很少，等下會搬進電影院爽嗑。

▲▼喜樂時代影城。（圖／記者許宥孺攝）

▲男大生偷搬阿嬤的湯桶裝爆米花。（圖／記者許宥孺攝）

還有更狂的是，3名年輕人推著一個大爆米花桶子也加入排隊行列，吸引所有民眾關注。陳先生表示，這是1600公升的耐酸桶，特別為了爆米花活動而買的，價格3900元，運費是1700元，他們還特別替桶子的外觀布置，今天特別開小發財車到現場。

▲▼3狂男搬出大桶子裝爆米花要做公益。（圖／記者許宥孺攝）

▲3狂男搬出大桶子裝爆米花要做公益。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼3狂男搬出大桶子裝爆米花要做公益。（圖／記者許宥孺攝）

▲影城工作人員倒入三大袋，連桶子底部都沒填滿。（圖／記者許宥孺攝）

吃的玩嗎？這3名年輕人表示，今天其實不會看電影，是為了做公益，待會買完票後，會贈票給現場的民眾，而他們拿到爆米花後，就會前往駁二，將爆米花免費分送給街友或小朋友，「散播歡樂散播愛」，而他們也相當注重食品衛生，也自備1500-2000個袋子分裝。

▲▼喜樂時代影城。（圖／記者許宥孺攝）

▲喜樂時代影城高總圖店推出超狂50元爆米花活動。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼喜樂時代影城。（圖／記者許宥孺攝）

▲不少民眾自備紙袋、全新垃圾桶、水桶、水盆等來盛裝爆米花。（圖／記者許宥孺攝）

▲頭香拿到爆米花現吃一口。（圖／記者許宥孺攝）

▲頭香拿到爆米花現吃一口。（圖／記者許宥孺攝）

▲業者倒入3大袋爆米花，但桶子還是能見底。（圖／記者許宥孺攝）

▲業者倒入3大袋爆米花，但桶子還是能見底。（圖／記者許宥孺攝）

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